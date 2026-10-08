Maltepe'de kısmi çökme: enkaz altında üç kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor

Maltepe'de kısmi çökme

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de kısmi olarak çöken bir binaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Gül, enkaz altında 20, 40 ve 60 yaşlarındaki üç kişi bulunduğunu ve onlara ulaşma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

arama kurtarma çalışmaları:

Yetkililer, enkazda yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı. Müdahaleler dikkatle yürütülüyor ve öncelik, enkaz altındaki kişilere ulaşmak ile güvenli tahliyelerini sağlamaktır.

yetkililerden gelen bilgi ve süreç:

Vali Gül'ün açıklamasında, durumun yakından takip edildiği ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı. Resmi kurumların yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda sürece ilişkin yeni bilgiler bildirilecek ve olayla ilgili güncellemeler bekleniyor.

Vali Gül: "Enkaz altında bulunan 20, 40 ve 60 yaşlarındaki 3 kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor"