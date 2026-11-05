Dolar 50,0430 +0,03%
Euro 56,2898 +0,07%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.613,94 +0,93%
EUR/USD 1,1231 -0,03%
Brent Petrol 97,92 +3,49%
--°

Mama sandalyesi piyasaya arzı durduruldu: Ticaret Bakanlığı uyardı

Ticaret Bakanlığı, güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafenin standartların altında olduğu mama sandalyesinin piyasaya arzını durdurdu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması:

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuklar için üretilen bir mama sandalyesinin ilgili güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildiği bildirildi. Yapılan incelemelerde güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafenin standartlarda belirtilen değerlerin altında olduğu saptandı.

Tespit edilen riskler:

Bakanlık, bu uygunsuzluğun çocukların sandalyeden düşerek yaralanma riskini artırdığı değerlendirmesine yer verdi. Bu tür mekanik uyumsuzlukların çocuk ürünlerinde ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

Piyasa önlemleri ve ebeveynlere uyarı:

Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. Bakanlık, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Ebeveynlere ve bakım verenlere yönelik olarak, ellerinde bu tür bir ürün olduğunu düşünenlerin kullanımı derhal durdurmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri önerildi. Bakanlık tarafından yapılacak ek bildirimler ve toplatma uygulamaları için resmi kanalların izlenmesi önem taşıyor.

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN, DÜŞME VE YARALANMA RİSKİ OLAN MAMA SANDALYESİNİN ARZININ...

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN, DÜŞME VE YARALANMA RİSKİ OLAN MAMA SANDALYESİNİN ARZININ DURDURULDUĞU AÇIKLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erken gol freiburg'u öne taşıdı: trabzonspor 0-1
images

amatörlere 40 yeni saha: fatih’te spor yatırımı büyüyor
images

Ateşkes sonrası Beyaz Saray'da barış umudu için buluşma
images

Paris'te kitlesel gösteriler hayat pahalılığını gündeme taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erken gol freiburg'u öne taşıdı: trabzonspor 0-1

amatörlere 40 yeni saha: fatih’te spor yatırımı büyüyor

Ateşkes sonrası Beyaz Saray'da barış umudu için buluşma

Paris'te kitlesel gösteriler hayat pahalılığını gündeme taşıdı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam