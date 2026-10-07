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Manavgat operasyonunda 20 yıl kesinleşmiş cezası olan şüpheli yakalandı

Antalya'da JASAT ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 'uyuşturucu ticareti' suçundan 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan İ.D.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat operasyonunda 20 yıl kesinleşmiş cezası olan şüpheli yakalandı

Operasyonun detayları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ekipler harekete geçti. Soruşturmayı yürüten Jandarma Dedektifleri (JASAT), izleme ve tespit faaliyetleri sonucunda aranan kişinin yerini belirledi.

Suçlama ve ceza bilgisi:

Operasyon kapsamında yakalanan şahsın, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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