Ankara ziyaretinde Tuzla'nın ulaşım hamlesi hızlandı

ilk görüşmeler ve hedefler:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, ilçenin ulaşım altyapısına yönelik projelerin hızlandırılması amacıyla Ankara'da bir dizi resmi görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretler, hem toplu taşıma yatırımlarının hayata geçirilmesini hem de kent içi bağlantıların güçlendirilmesini hedefliyor.

bakanlıkta metro ve tramvay gündemi:

Bingöl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmede Tuzla Metrosu projesinin uygulanması ile mevcut metro hattının Aydınlı, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerine uzatılması ve Tuzla Tramvayı projelerini kapsamlı şekilde ele aldı. Görüşmede, ilçede ulaşımın düzenlenmesine yönelik teknik ve finansman boyutları değerlendirildi ve bakanın projelere sağladığı destek için teşekkür edildi.

altyapı yatırımları ve kurum temasları:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile yapılan toplantıda Tuzla'daki devam eden ve planlanan çalışmaların detayları paylaşıldı. Toplantıda projelerin uygulama takvimleri, altyapı uyumu ve önceliklendirme konularında karşılıklı görüş alışverişi sağlandı.

Görüşmeler zincirinde Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile de bir araya gelindi; ilçedeki karayolu ağlarının güçlendirilmesi, yeni bağlantı yolları ve kavşak düzenlemeleri gündeme geldi. Bu görüşmeler, kent içi trafik akışının rahatlatılması ve bağlantı çözümlerinin hızla hayata geçirilmesi hedefiyle yürütüldü.

tokİ konutlarına E-5 bağlantısı onaylandı:

Tuzla'da yeni yapılan TOKİ konutlarını doğrudan E-5'e bağlayacak bağlantı yolu projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Projenin onayı Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından verildi; bu adımın, kent içi trafik yükünü hafifletmesi ve yeni konutların erişilebilirliğini artırması bekleniyor. Başkan Bingöl, onay ve destekleri için Bakan Güler'e teşekkür etti.

Bingöl, ziyaretler boyunca alınan kararların ve verilen desteklerin, Tuzla'nın ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle uyumlu olduğunu belirterek ilgili bakanlıklar ve kurumlarla temasların kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Önümüzdeki dönemde proje adımlarının netleşmesiyle birlikte uygulama sürecinin hız kazanması bekleniyor.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI EREN ALİ BİNGÖL VE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ AHMET GÜLŞEN.