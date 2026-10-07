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Jandarma liselerde dijital güvenlik bilinci artırdı

Dinar'da jandarma ekipleri 16 öğretmen, 190 öğrenci, toplam 206 kişiye siber güvenlik, güvenli internet ve parola güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma liselerde dijital güvenlik bilinci artırdı

Afyonkarahisar'da uygulama

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, liselerde öğretmen ve öğrencilere yönelik siber güvenlik bilincini artırmaya yönelik bir bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında toplam 206 kişi hedeflendi.

Katılımcı sayısı ve kapsam

Eğitimlere 16 öğretmen ile 190 öğrenci olmak üzere toplam 206 kişi katıldı. Program, okul ortamında dijital risklere karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Eğitimin ana başlıkları

Gerçekleştirilen oturumlarda siber farkındalık, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, parola güvenliği ve dijital dünyadaki riskler hakkında bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara günlük hayatta uygulanabilecek temel önlemler anlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı bilgilendirme, okullarda dijital güvenlik kültürünü güçlendirmeye yönelik adımlar arasında yer alıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK...

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SİBER GÜVENLİK VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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