Manavgat'ta Çenger kavşağında kaza: tur otobüsü ile minibüs çarpıştı
Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Çenger Mahallesi'nde meydana geldi. Olayda üç kişi yaralandı.
Kaza yeri ve araçlar:
Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyreden A.E idaresindeki 07 LDP 71 plakalı tur otobüsü, Çenger Kavşağı'nda O.Z idaresindeki 07 C 74501 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yaralılar ve müdahale:
Kazada minibüs sürücüsü O.Z ile tur otobüsündeki Romanya vatandaşı E.C ve A.A.Ö yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.
MANAVGAT İLÇESİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1'İ ROMANYA VATANDAŞI 3 KİŞİ YARALANDI.
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