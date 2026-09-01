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İEF'de interaktif alanlar ve sürpriz performanslarla dolu günler

5-13 Eylül'de Kültürpark'ta gerçekleşecek 95. İEF, İzeltaş Etkinlik Alanı ve Red Bull Karton Tekne alanıyla atölye, konser ve sürpriz gösterilerle ziyaretçilere interaktif deneyimler sunacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İEF'de interaktif alanlar ve sürpriz performanslarla dolu günler

95. İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 5 Eylül'de Kültürpark'ta başlıyor. "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla 13 Eylül'e kadar sürecek fuar, konserlerden tiyatro ve stand-up gösterilerine, sergilerden çocuk ve gençlik etkinliklerine kadar geniş bir programla ziyaretçileri karşılayacak.

İzeltaş Etkinlik Alanı:

İzeltaş Etkinlik Alanı, ziyaretçilere ustalık ve üretim deneyimini eğlenceli biçimde yaşatmak üzere kurgulandı. Alanda refleks ve beceri oyunları, ustalık yarışmaları ile mini atölyeler yer alacak; katılımcılara aktif rol verilecek. İzeltaş’ın "usta işi" yaklaşımı, pratik odaklı aktivitelerle fuar boyunca öne çıkarılacak ve ziyaretçilere hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı sağlanacak.

Red Bull Karton Tekne Etkinlik Alanı:

Red Bull Karton Tekne Etkinlik Alanı, 5-12 Eylül tarihlerinde interaktif bir festival alanı olarak hizmet verecek. Karton tekne atölyeleri ve workshoplar, gün boyu süren DJ performansları ve etkileşimli etkinliklerle kurgulanan alanda ziyaretçiler farklı deneyimler yaşayacak. Fuar programı, 13 Eylül'de gerçekleştirilecek Red Bull Karton Tekne Yarışması ile tamamlanacak; yarış günü, alandaki etkinliklerin zirve noktası olacak.

Sürpriz gösteriler ve açık hava performansları:

Fuarın farklı noktalarında düzenlenecek flash mob tarzı kısa performanslar, ziyaretçileri hazırlıksız yakalayarak alana sürpriz bir hareketlilik getirecek. Güçlü vokaller eşliğinde sahnelenecek opera gösterileri ve açık hava dans performansları, Kültürpark boyunca sanatla karşılaşma anları sağlayacak. Giriş bölümünde konumlanan mini orkestra konsepti "Şef Sensin" ise katılımcılara kısa süreliğine orkestrayı yönetme deneyimi sunarak fuarın interaktif ruhunu pekiştirecek.

İEF, konser, tiyatro ve sergilerin yanı sıra çocuk ve gençlik etkinlikleri, uluslararası sokak gösterileri ve interaktif deneyimlerle ziyaretçilerine çok yönlü bir program vaadediyor. İzeltaş ve Red Bull gibi alanlarla güçlendirilen içerik, fuarın geleneksel unsurlarını modern ve katılımcı odaklı etkinliklerle buluşturmayı hedefliyor.

İEF’DE, BU YIL EĞLENCE DOLU YENİ ALANLAR DA YER ALACAK. İZELTAŞ ETKİNLİK ALANI VE RED BULL KARTON...

İEF’DE, BU YIL EĞLENCE DOLU YENİ ALANLAR DA YER ALACAK. İZELTAŞ ETKİNLİK ALANI VE RED BULL KARTON TEKNE ETKİNLİK ALANI’NIN YANI SIRA FUARIN FARKLI NOKTALARINDA DÜZENLENECEK SÜRPRİZLERLE ZİYARETÇİLERİ RENKLİ ANLAR BEKLİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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