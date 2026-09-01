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Firari hükümlü tapu dublör soruşturmasında Gaziosmanpaşa’da yakalandı

Tapu ve noter sahteciliği soruşturmasında adı geçen firari hükümlü Ayhan Aydınoğlu, 25 yıl 5 ay kesinleşmiş cezasıyla Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Firari hükümlü tapu dublör soruşturmasında Gaziosmanpaşa’da yakalandı

Operasyon ve yakalanma

İstanbul polisi, tapu ve noterliklerde dublör kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen sahte satışlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında firari olan Ayhan Aydınoğlu'nu Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

Yakalama, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu gerçekleştirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne götürüldü ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın bulguları:

Soruşturmada, şebeke üyelerinin sahte vekaletname ve belgelerle birlikte tapu sahiplerine benzeyen dublörler kullandıkları, milyonlarca lira değerindeki arsaların bu yöntemle el değiştirildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, Sarıyer'de değeri yaklaşık 10 milyon lira olan bir arsanın, 2019 yılında Isparta'dan çıkarıldığı belirtilen sahte vekaletnameyle 1 milyon 600 bin liraya Mustafa T.'ye satıldığı tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, sahtecilik iddialarının yanı sıra şebekenin gayrimenkul işlemlerini kolaylaştırmak için noterde ve tapuda yürütülen usulsüzlüklere dair kayıtları da incelemeye aldı.

Hukuki durum ve süreç:

Yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında farklı suçlardan toplam 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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