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Mersin'i marka kent yapma stratejisi ilçelere yayılan projelerle şekilleniyor

Mersin, tarihi miras, gastronomi ve kırsal kalkınma odaklı projelerle kent genelinde turizmi çeşitlendiriyor; hedef, ulusal ve uluslararası alanda marka destinasyon olmak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Mersin'i marka kent yapma stratejisi ilçelere yayılan projelerle şekilleniyor

Kent genelinde yaygınlaşan bir turizm vizyonu:

Mersin, binlerce yıllık tarihi geçmişi, Akdeniz kıyıları, doğal zenginlikleri ve zengin gastronomisiyle turizmde marka kent olma hedefini adım adım ilerletiyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen projeler, sadece merkezde değil Anamur'dan Tarsus'a, Silifke'den Erdemli ve Mut'a kadar kentin dört bir yanına yayılıyor.

Planlanan ve uygulanan çalışmalar; tarihi mirasın korunması, sahil düzenlemeleri, kültür rotalarının oluşturulması, arkeolojik kazılara verilen destek, festivaller ve ulusal ile uluslararası tanıtım faaliyetlerini içeriyor. Bu yaklaşım, turizmi kent genelinde görünür kılmayı ve gelir dağılımını genişletmeyi amaçlıyor.

Yerel üretim ve kırsal kalkınma odaklı projeler:

Projeler, kırsal kalkınma ile doğrudan ilişkilendirilerek yerel üreticilere destek veriyor. 'Köyümüz Atölye' ve 'Örnek Köyler' girişimleriyle yöresel ürünlerin tanıtımı ve üreticilerin güçlendirilmesi sağlanıyor. Bu sayede turizm; kent merkezine sıkışmış bir faaliyet olmaktan çıkarılarak, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına da katkı veriyor.

Başar Akça, kentte yürütülen çalışmaları özetlerken, 'Mersin’i her alanda bir açık hava müzesi gibi görüyor ve değerlendiriyoruz' ifadesiyle kentin fiziksel ve kültürel dokusunun turizm için bir bütün olarak ele alındığını vurguluyor. Bu bakış, hem kültürel mirasın korunmasını hem de ziyaretçilere özgün deneyimler sunulmasını hedefliyor.

Arkeoloji, kültür ve kent müzesi girişimleri:

Arkeolojik alanlara verilen önem de ön planda. Uzuncaburç Arkeoköy projesi, arkeolojik değerlerle üreticiler arasındaki iş birliklerini bir araya getirerek bölgeyi bütüncül bir destinasyon haline getiriyor. Mut Çömelek Mahallesi'nde üretim ve jeoköy çalışmalarına yönelik projeler hayata geçirilirken, Toroslar Hamzabeyli'de 'Köyümüz Atölye' ile yerel değerler güçlendiriliyor.

Kent merkezinde ise yıllarca belediyeye hizmet etmiş bir yapının dönüştürülmesi hedefleniyor. Başar Akça'nın belirttiği gibi, 'Kent merkezinde Taş Binanın ‘Kent Müzesine dönüştürülmesi projesi şu an devam ediyor.' Bu tür adımlar, Mersin'in hem tarihini görünür kılmayı hem de ziyaretçiler için hızlı yönlendirme sağlayacak çekim noktaları oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, kentin markalaşma sürecini destekliyor. Sahada uygulanan düzenlemeler ve eş zamanlı tanıtım stratejileriyle Mersin'in ulusal ve uluslararası ölçekte daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Sonuç olarak, Mersin'in turizm politikası; tarih, kültür, deniz, doğa ve gastronomiyi aynı çatı altında buluşturarak ilçelerin özgünlüklerine dayalı bir kalkınma modeli kurmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, kentin turizmdeki marka değerini artırmayı ve ziyaretçi çeşitliliğini yükseltmeyi hedefliyor.

MERSİN’DE TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASTAN GASTRONOMİYE, KIRSAL TURİZMDEN ARKEOLOJİK ALANLARA KADAR...

MERSİN’DE TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASTAN GASTRONOMİYE, KIRSAL TURİZMDEN ARKEOLOJİK ALANLARA KADAR BİRÇOK ALANDA YÜRÜTÜLEN PROJELERLE KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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