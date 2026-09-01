Afyonkarahisar'da denetimlerde 24 aranan şahıs yakalandı, 12'si cezaevine gönderildi

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrolü ve devriye çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 24 kişi tespit edilip yakalandı.

işlemler ve adliyeye sevk:

Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli süreç neticesinde bu kişilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, yol kontrolü ve devriye faaliyetlerinin aranan şahısların yakalanmasında etkin bir yöntem olduğunu gösterirken, jandarma ekiplerinin soruşturmaya ilişkin çalışmaları kayda geçti.

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN SON BİR HAFTADA ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMADA 24 KİŞİ YAKALANDI.