Dolar 48,2690 +0,01%
Euro 56,0212 -0,17%
Bist 14.339,85 +0,04%
Altın Gram 6.863,67 -1,31%
EUR/USD 1,1601 -0,19%
Brent Petrol 92,24 +1,93%
--°

Ateşin ortasında insani görev: polis huzurevindeki yaşlıları sırtında çıkardı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Foça Mahallesi'nde çıkan orman yangınında polisler, huzurevindeki yaşlıları zamanla yarışarak sırtlarında tahliye etti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:54

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 10:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ateşin ortasında insani görev: polis huzurevindeki yaşlıları sırtında çıkardı

Huzurevinde tahliye operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesi Foça Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü başlayan orman yangını, hızla ilerleyerek bir huzurevini tehdit etti. Alevlerin binayı sarmaya başlaması üzerine bölgedeki ekipler derhal harekete geçti ve huzurevi için kritik bir tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

Polis ve ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine giden ekipler arasında Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de vardı. Yangının yaklaştığı anlarda, ekipler kaybı önlemek için tehlikeye aldırış etmeden binaya girerek huzurevi sakinlerini dışarı çıkardı. Yürüme güçlüğü yaşayan bazı yaşlılar, polislerin omuzlarında veya sırtında taşınarak güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Kritik tahliye anları ve kayıtlar:

Operasyon sırasında polis kamerasına yansıyan görüntüler, ekiplerin zamanla yarıştığı ve yaşlıları tek tek kurtarmak için gösterdiği çabayı belgeledi. Polislerin yaşlıları sırtında taşıdığı anlar, tahliyenin zorluğunu ve ekiplerin koordinasyonunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, çalışanların soğukkanlılığı ve hızla hareket etmesi dikkat çekti.

Yangının oluşturduğu tehlike büyümesine rağmen tahliyeyi başarıyla sürdüren ekiplerin müdahalesi, huzurevi sakinlerinin güvenli bir alana taşınmasıyla sonuçlandı. Bu müdahale, hem anın ciddiyetini hem de ekiplerin insan odaklı yaklaşımını ortaya koydu.

Operasyonu izleyenler ve olay yerindekiler, polis ekiplerinin çabalarını takdirle karşıladı; görüntüler sosyal medyada ve resmi kayıtlarda olayın dramatik ama başarılı kurtarma sürecini belgeledi.

ALEVLERİN SARDIĞI HUZUREVİNDE ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELEN YAŞLI ÇINARLARIN YARDIMINA KOŞAN POLİS...

ALEVLERİN SARDIĞI HUZUREVİNDE ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELEN YAŞLI ÇINARLARIN YARDIMINA KOŞAN POLİS EKİPLERİNİN HUZUREVİNİ TAHLİYESİ VE YAŞLILARI SIRTINDA TAŞIDIĞI ANLAR POLİS KAMERASINA YANSIRKEN O ANLAR FİLM SAHNESİNİ ARATMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyoğlu merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltında
images

Kayıp Mehmet Akhan'ın 9 günlük arayışı bitti: Fırat Nehri'nde cesedi bulundu
images

Adalet vurgusuyla başlayan yeni adli yıl Alaşehir'e yeni adliye sözü getirdi
images

Konserde karpuzla poz veren usta Murat Dalkılıç'la fotoğraf çektirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara tasarım ve üretim gücünü uluslararası pazara taşıyor: COF'26 ile hedef ihracat

Işın gemisi göreve çıktı: batığın deniz dibindeki mevkiinin tespiti öncelik

Keban'da küçük sazana büyük hassasiyet: amatör balıkçı yavruyu suya geri bıraktı

ETİ kanatlı buğdayı'nın ilk tohumluk hasadını tamamladı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı