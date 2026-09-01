Ateşin ortasında insani görev: polis huzurevindeki yaşlıları sırtında çıkardı

Huzurevinde tahliye operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesi Foça Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü başlayan orman yangını, hızla ilerleyerek bir huzurevini tehdit etti. Alevlerin binayı sarmaya başlaması üzerine bölgedeki ekipler derhal harekete geçti ve huzurevi için kritik bir tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

Polis ve ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine giden ekipler arasında Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de vardı. Yangının yaklaştığı anlarda, ekipler kaybı önlemek için tehlikeye aldırış etmeden binaya girerek huzurevi sakinlerini dışarı çıkardı. Yürüme güçlüğü yaşayan bazı yaşlılar, polislerin omuzlarında veya sırtında taşınarak güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Kritik tahliye anları ve kayıtlar:

Operasyon sırasında polis kamerasına yansıyan görüntüler, ekiplerin zamanla yarıştığı ve yaşlıları tek tek kurtarmak için gösterdiği çabayı belgeledi. Polislerin yaşlıları sırtında taşıdığı anlar, tahliyenin zorluğunu ve ekiplerin koordinasyonunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, çalışanların soğukkanlılığı ve hızla hareket etmesi dikkat çekti.

Yangının oluşturduğu tehlike büyümesine rağmen tahliyeyi başarıyla sürdüren ekiplerin müdahalesi, huzurevi sakinlerinin güvenli bir alana taşınmasıyla sonuçlandı. Bu müdahale, hem anın ciddiyetini hem de ekiplerin insan odaklı yaklaşımını ortaya koydu.

Operasyonu izleyenler ve olay yerindekiler, polis ekiplerinin çabalarını takdirle karşıladı; görüntüler sosyal medyada ve resmi kayıtlarda olayın dramatik ama başarılı kurtarma sürecini belgeledi.

ALEVLERİN SARDIĞI HUZUREVİNDE ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELEN YAŞLI ÇINARLARIN YARDIMINA KOŞAN POLİS EKİPLERİNİN HUZUREVİNİ TAHLİYESİ VE YAŞLILARI SIRTINDA TAŞIDIĞI ANLAR POLİS KAMERASINA YANSIRKEN O ANLAR FİLM SAHNESİNİ ARATMADI.