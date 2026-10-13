Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST 2026'da iki alanda ödülle döndü

başarıların rektöre sunulması:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileri, TEKNOFEST 2026'da elde ettikleri derecelerle üniversiteyi temsil etti. PARGE: TURNA Takımı, Finansal Teknolojiler Yarışması'nda Türkiye ikinciliği elde ederken, Eğitim Fakültesi öğrencisi Elif Laçin Küre TEKNOFEST Mavi Vatan Madde Yazım Yarışması'nın Küre Blog kategorisinde Edebi Yazı Ödülünü kazandı.

Başarıları sonrası öğrenciler ve danışmanları, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette takım danışmanı Öğr. Gör. Dr. Orkun Teke, takım kaptanı Begüm Çetin ile üyeler Ömer Faruk Demirel, Şermin Kara ve Eren Gönel hazır bulundu. Takım, ziyaret sırasında geliştirdikleri proje ve TEKNOFEST sürecindeki çalışmaları Rektör Kibar'a aktardı.

kapan projesinin ayrıntıları:

PARGE: TURNA Takımı'nın yarışmada sunduğu KAPAN (Kiralık Hesap Analiz Platformu ve Ağ Nesnesi) projesi, finansal işlemlerde kiralık hesap ağlarını tespit etmeyi hedefliyor. Proje, yapay zekâ destekli bir kara para aklamayla mücadele (AML) karar destek sistemi olarak tasarlandı ve karmaşık hesap ilişkilerini analiz ederek şüpheli yapıları açıklanabilir gerekçelerle uzmanların değerlendirmesine sunuyor.

KAPAN, özellikle çoklu hesap ağları ve kiralık hesap davranışlarını modelleyerek, riskli ilişkileri tespit etme ve olayların nedenlerini açıklama üzerine yoğunlaşıyor. Bu yaklaşım, finansal güvenliğin güçlendirilmesine yönelik yenilikçi bir uygulama olarak takımın değerlendirmesinde öne çıktı.

edebiyat başarısı ve rektörün değerlendirmesi:

MCBÜ'nün bir diğer başarısı olan Elif Laçin'in ödülü, üniversitenin sosyal bilimler ve kültürel üretim alanındaki çalışmalarını da görünür kıldı. Laçin, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen yarışmada edebi nitelikli yazısıyla jüri takdirini kazandı.

Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin farklı disiplinlerdeki başarılarının üniversitenin bilimsel üretim ve yenilikçilik kapasitesini yansıttığını vurguladı. Kibar, hem PARGE: TURNA Takımı'nı hem de Elif Laçin'i ve takım danışmanı Öğr. Gör. Dr. Orkun Teke'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN PARGE: TURNA TAKIMI, TEKNOFEST 2026 FİNANSAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ ELİF LAÇİN İSE MAVİ VATAN KAPSAMINDA DÜZENLENEN YARIŞMADA "EDEBİ YAZI ÖDÜLÜ" KAZANDI. İKİ FARKLI ALANDA BAŞARI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER, REKTÖR PROF. DR. RANA KİBAR’I ZİYARET ETTİ.