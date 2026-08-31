Manisa FK hazırlıklarını hızlandırdı: hedef Aktepe'de 3 puan

hazırlıklar sahada başladı:
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik heyet yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma oyunu ile başladı.
antrenmanın içeriği:
Çalışmanın devamında siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanda dar alan oyunları gerçekleştirdi ve tempolu çalışmalarla idman tamamlandı.
Manisa FK, 3 Eylül Perşembe günü Ankara Aktepe Stadında Iğdır FK ile oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG'İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. SİYAH-BEYAZLI EKİP, 3 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ ANKARA AKTEPE STADI'NDA OYNANACAK MÜCADELEDEN GALİBİYETLE AYRILMAYI HEDEFLİYOR.
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