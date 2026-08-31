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Manisa FK hazırlıklarını hızlandırdı: hedef Aktepe'de 3 puan

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Iğdır FK ile 3 Eylül'de Aktepe Stadı'nda oynanacak maça hazırlanıyor; hedef galibiyet.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa FK hazırlıklarını hızlandırdı: hedef Aktepe'de 3 puan

hazırlıklar sahada başladı:

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik heyet yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma oyunu ile başladı.

antrenmanın içeriği:

Çalışmanın devamında siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanda dar alan oyunları gerçekleştirdi ve tempolu çalışmalarla idman tamamlandı.

Manisa FK, 3 Eylül Perşembe günü Ankara Aktepe Stadında Iğdır FK ile oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI ALAGÖZ HOLDİNG...

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG'İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. SİYAH-BEYAZLI EKİP, 3 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ ANKARA AKTEPE STADI'NDA OYNANACAK MÜCADELEDEN GALİBİYETLE AYRILMAYI HEDEFLİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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