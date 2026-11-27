Manisa merkezli operasyonda yasa dışı bahis ağına 21 tutuklama

Manisa merkezli yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve sanal kumar ağının finansal kanalları mercek altına alındı. Soruşturmayı yürüten ekipler, şüphelilerin para transferlerinin incelenmesi sonucunda hesaplarda yüksek tutarda şüpheli işlem tespit etti.

Operasyon detayları:

Soruşturma, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Yapılan analizlerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 1 milyar 191 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi olduğu belirlendi. Bu tespitlerin ardından 24 Kasım tarihinde, Manisa merkezli olmak üzere İzmir ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve tutuklamalar:

Operasyonda 36 adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve toplam 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 32 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve sanal kumarın finansal kaynaklarının kurutulması ve suç ağlarının ortaya çıkarılmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

MANİSA MERKEZLİ 3 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMAR AĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA 1 MİLYAR 191 MİLYON TL’LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ. 36 ADRESE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 29 ŞÜPHELİDEN 21’İ TUTUKLANDI.