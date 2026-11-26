Yeni Parti'den açıklama:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gürcistan kolluk kuvvetlerince Filistin’e destek pankartı açan Beşiktaş taraftarlarının gözaltına alınmasını sert bir dille eleştirdi. Özel, bu tür uygulamaların ifade özgürlüğü ve dayanışma hakkına aykırı olduğunu vurguladı.

Özel'in mesajı:

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Filistin’e destek pankartı açan Beşiktaşımızın taraftarlarının Gürcistan kolluk kuvvetlerince gözaltına alınması kabul edilemez. Filistin halkıyla dayanışma göstermek, zulme karşı ses yükseltmek suç değildir, aksine insanlığın gereğidir." Bu ifadelerle Özel, eylemin meşru bir dayanışma gösterisi olduğunu belirtti.

Diplomasi çağrısı:

Parti lideri yetkili makamlara çağrı yaparak, gözaltına alınan vatandaşların derhal serbest bırakılması ve bu hukuksuz müdahalenin sorumlularından hesap sorulması için gerekli diplomatik girişimlerde bulunulması gerektiğini kaydetti. Özel, aynı zamanda "Beşiktaş camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayız" sözleriyle dayanışma mesajını yineledi.

Özel'in paylaşımı, yurtdışında yaşayan vatandaşların güvenliği ve ifade özgürlüğünün korunmasına ilişkin endişeleri öne çıkarırken, konunun yetkili kurumlar nezdinde takibini ve çözüm arayışını gerektirdiğini savunuyor.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "FİLİSTİN’E DESTEK PANKARTI AÇAN BEŞİKTAŞIMIZIN TARAFTARLARININ GÜRCİSTAN KOLLUK KUVVETLERİNCE GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ" DEDİ.