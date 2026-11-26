Filo Jet faciası soruşturmasında yenilenen duruşma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 30 Ağustos’ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada, Girne Kaza Mahkemesi’nde yürütülen teminat duruşması devam etti. Duruşmada Filo Denizcilik Direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan ve 6 mürettebat ile ilgili iddialar, kefalet talepleri ve bilirkişi değerlendirmeleri gündeme geldi.

Kefalet talepleri ve savunma tanıkları:

Duruşmada Özdülger’in kefilleriyle yapılan savunmalar öne çıktı. Kefillerden M.T., Özdülger ile 15 yıldır arkadaş olduğunu belirterek, tutuksuz yargılanması için yaklaşık 11 dönümlük araziye ait 2 taşınmazın koçanlarını sundu. Diğer kefil H.E. ise gümrük komisyoncusu olduğunu, Özdülger ile 30 yıllık bir dostluğu bulunduğunu ve yıllık yaklaşık 2 milyon TL gelirinin olduğunu söyledi; maaş ve iki taşınmaza ilişkin belgeleri teminat olarak sundu.

Savcı Doğa Tokay, sunulan belgelerle ilgili olarak bazı taşınmazların paylı mülkiyete ilişkin olduğunu ve sosyal konut belgelerinin teminat olarak tartışmalı olduğunu belirtti. Mahkeme sunulan belgeleri emare olarak kaydetti; savunma ise kefillerin sunduğu teminatlara ilişkin eksik hususları giderme taahhüdünde bulundu. Duruşma sırasında bazı kefillerin zanlının şirkette direktör olduğunu bilmediklerini söyledikleri de tutanağa geçti.

Bilirkişi raporu ve tamirat tartışması:

Tutuklu sanıkların savunma tanığı olarak dinlenen deniz taşımacılığı bilirkişisi Ahmet Nüvit Turan, 42 yıllık denizcilik geçmişi ve yaklaşık 16 yıldır bilirkişilik yaptığı bilgisini paylaştı. Turan’ın mahkemeye sunduğu diploma ve eğitim belgelerinin asıllarının bulunmaması nedeniyle savcı tarafından itiraz edildi; yargıç belgelerin delil değerinin karar aşamasında değerlendirileceğini belirtti ancak tanığın dinlenmesine karar verildi.

Turan, gemideki su geçirmez kapıların kapatılmasından sorumlu kişiye ve baş bodoslama çıtasının tamiratına ilişkin raporunda, bazı onarımların gemi personeli tarafından yapılabileceğini savundu. Turan’ın ifadesine göre bodoslamadaki çıta klas kuruluşlarına göre daha çok kozmetik nitelikte bir aksesuardır ve geminin gövdesinde bir hasar yoksa bu tür müdahalelerin klasa bildirilmesi zorunlu olmayabilir. Turan, "Bu parça olmadan gemi okyanus bile aşar" yorumunu yaptı ve onarımın ‘Sikaflex’ benzeri malzeme ile yapılabileceğini belirtti.

Ancak Turan, yapılan tamiratın uygunluğunun ve hasarın kazaya neden olup olmadığını belirleyecek raporun gemi inşa mühendisi tarafından hazırlanması gerektiğini söyledi. Turan ayrıca hazırladığı raporların Filo Denizcilik tarafından talep edildiğini kabul etti; bu durum savcının sorularının odağı oldu.

İkinci kaptanın savunması ve olay anı:

İkinci kaptan Merve Nur Seraslan, mahkemede verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddetti ve facia sırasında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini belirtti. Seraslan, 2016’da üniversite eğitimi için KKTC’ye geldiğini ve 2023’ten beri Filo Jet’te çalıştığını söyledi. Kalkış manevrası sırasında görevli olduğu halatları bırakma işlemini tamamladığını, sonrasında geminin su almaya başladığını fark ettiğini anlattı.

Seraslan, kaptana durumu bildirdiğini ve geri dönme önerisinde bulunduğunu; ancak iddiasına göre birinci kaptan Mustafa Öz genel alarma basmadı, makinayı durdurmadı ve mürettebata yardımcı olmadı. "Kaptan, tahliye emri vermeden başmakinist ile birlikte gemiden kaçtı" ifadelerini kullanan Seraslan, ikinci makinist Metin Gül ile birlikte makineyi durdurduklarını, yardım çağrısında bulunduklarını ve yolculara can yeleği dağıttıklarını söyledi.

Seraslan tahliye ve can yeleği dağıtımıyla ilgili suçlamaları reddetti: mahkeme kayıtları, görüntüler ve ses kayıtları olduğunu belirterek "Üzerime düşeni fazlasıyla yerine getirdim" dedi. Facia sırasında mürettebatla birlikte 12 yolcuyu gemiden çıkardıklarını ve helikopter müdahalesinin gemi üzerindeki hava basıncı nedeniyle tahliyeyi zorlaştırdığını anlattı. Ayrıca acil durum nedeniyle farklı bölgelere görevli personeli yönlendirerek etkin koordinasyon sağlama imkânı bulunmadığını, emir-komuta zincirindeki sorumlulukların birinci kaptana ait olduğunu savundu.

Teminat teklifleri ve dava takvimi:

Tutuksuz yargılanmak isteyen Seraslan, adına kayıtlı bir arsa ve araç koçanlarını teminat olarak sundu. Arsanın yaklaşık 120 bin dolar değerinde olduğunu belirten Seraslan, ek olarak 2 milyon TL nakdi teminat yatırabileceğini beyan etti ve "Suçlu olduğumu düşünmüyorum, kaçmayacağım" dedi.

Mahkeme, 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasına ilişkin tutuklu sanıkların teminat taleplerine ilişkin kararını ertesi gün, yerel saatle 15.00'te açıklayacağını bildirdi. Duruşma çıkışında bina çevresinde toplanan kalabalığın sanıklara yönelik sloganlar attığı kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 30 Ağustos’ta 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada ifade veren geminin ikinci kaptanı Merve Nur Seraslan, "Kaptan, tahliye emri vermeden başmakinist ile birlikte gemiden kaçtı" dedi.