Manisa'da amatör sporun emektarlarına ödül gecesi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, Amatör Spor Haftası kapsamındaki etkinlikleri noktaladı. Etkinlikte ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı gösteren antrenörlere plaketleri takdim edildi; ayrıca düzenlenen judo turnuvasında dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

ödül töreni ve madalya dağılımı:

Törende amatör sporun çeşitli branşlarındaki emekleri nedeniyle ödüle layık görülen antrenörler şu şekilde açıklandı: judo branşında Özlem Akın Ayaz, atıcılıkta Çağrı Tangör, bisiklette Saniye Sezer Gürsesliler ve Rümeysa Daloğlu, atletizmde Bingül Laçin, badminton branşında İsmet Özel, boccede Fehmi Yaman ve futbolda Ayla Yılmaz ödül aldı. Judo turnuvasında derece elde eden sporculara da madalyaları tören sırasında verildi.

amatör sporun önemi ve verilen mesajlar:

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur, törende amatör sporun sağlıklı nesillerin yetişmesindeki ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesindeki rolüne vurgu yaptı. Timur, sporcuların yetişmesinde emeği geçen kulüp yöneticileri, antrenörler, hakemler ve ailelere teşekkürlerini iletti.

Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ali Belindir ise sporun disiplin, azim, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, başarıyı sadece madalya olarak görmemenin önemini anlattı. Belindir, "Başarı yalnızca madalya kazanmak değildir. Asıl başarı; emek vermek, mücadele etmek ve zorluklar karşısında vazgeçmeden yoluna devam edebilmektir" sözleriyle sporun ruhuna dikkat çekti.

Törene Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyona spor yöneticileri, ASKF temsilcileri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporun tabana yayılması ve daha fazla gencin sporla buluşması için çalışmaların süreceğini belirtti.

MANİSA’DA AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA BAŞARI ELDE EDEN 8 ANTRENÖRÜN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ "SPORUN ENLERİ ÖDÜL TÖRENİ" İLE SONA ERDİ. TÖRENDE BAŞARILI ANTRENÖRLERE PLAKETLERİ VERİLİRKEN, JUDO TURNUVASINDA DERECEYE GİREN SPORCULAR DA MADALYALARINA KAVUŞTU.