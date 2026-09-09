Manisa'da dört gün süren bağ bozumu şenliği kentte iz bıraktı

şenlik genel görünüm:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği, 5 Eylül Cumartesi günü başlayıp 8 Eylül Salı günü sona eren dört günlük yoğun bir programa ev sahipliği yaptı. Etkinlikler kent merkezinde ve kırsal mahallelerde paralel olarak yürütülerek hem üretici hem de kent halkının katılımına açık bir format sundu.

açılış ve kortej etkinlikleri:

Şenliğin ilk günü Hacıhaliller Mahallesi'nde üzüm kesen işçilerle bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manolya Meydanı'nda düzenlenen basın toplantısıyla programı kamuoyuna duyurdu. Akşam ise Hakkı İplikçi Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na uzanan kortej, binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleştirildi; kortej sonrası sahne alan Yüksek Sadakat grubu izleyicilere coşkulu bir konser sundu.

yarışmalar, gastronomi ve stantlar:

Ulupark'ta düzenlenen sarma yarışmasında on iki yarışmacı en iyi sarmayı hazırlamak için ter döktü; jüri kararları yarım puanlarla bile belirlendi. Şenlik boyunca Ulupark'ta kurulan 18 gastronomi standı Manisa'ya özgü tatları tanıttı. Asma yapraklı pide, asma yaprağı yatağında dondurma, üzümlü ürünler ve coğrafi işaretli lezzetler ziyaretçilerle buluştu. Ayrıca Şemsiyeli Sokak'ta açık kalan kooperatif, kadın el emeği ve üzüm stantları yoğun ilgi gördü; toplam 26 stant boyunca yerel üreticiler ve kadın kooperatiflerinin ürünleri satışa sunuldu.

çalıştay ve teknik oturumlar:

Şenliğin üçüncü günü düzenlenen Bağcılık ve Tarım Çalıştayında akademisyenler, sektör temsilcileri, üreticiler ve kurum yetkilileri bir araya geldi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burçak İşçi moderatörlüğündeki oturuma; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ve Müdür Yardımcısı Dr. Selçuk Karabat katıldı. Üretim, ihracat, ilaç kalıntısı ve sulama gibi teknik ve ekonomik başlıklarda çözüm önerileri masaya yatırıldı.

kırsal mahalle programları ve sergiler:

Şenlik sadece kent merkezinde değil kırsal mahallelerde de sürdü. Yeşilköy'de "Kadın Emeği ve Tarımın Görünmeyen Gücü" söyleşisi ve Erşan Hürman konseri, Karaağaçlı'da "Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri" oturumu ve Erşan Hürman konseri, Aşağıçobanisa'da ise "Üreticinin Sesi, Toprağın Geleceği" söyleşisinin ardından halk konserleri düzenlendi. Tarzan Meydanı'ndaki programlarda ise söyleşilerin ardından Pertev ve Umutsuz Vaka gibi topluluklar sahne aldı. Sevgi Yolu'nda açılan "Manisa'da Geçmişten Günümüze Üzüm" sergisi, fotoğraflarıyla ziyaretçilerin beğenisini topladı.

atölyeler, el emeği ve katılımcı deneyimi:

Ulupark'ta gerçekleştirilen şef atölyelerinde yöresel tarifler büyük özenle hazırlandı; Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de hazırlanan lezzetlerden tadımlar yaptı. Kurşunluhan'daki sanat atölyeleri, ziyaretçilere el emeği ürün hazırlama deneyimi sundu ve şenlik boyunca kültürel aktarımın öne çıktığı anlar oluşturdu.

başkan şimşek'in değerlendirmesi ve hedefler:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek şenlik için teşekkürlerini ileterek şunları vurguladı: "Daha önce de söylediğim gibi; Manisa demek üzüm demek, üzüm demek Manisa demek. Üzüm, Manisa'nın en önemli tarım ürünlerinden biri. Biz de elimizden geldiğince üzüm üreticilerimizin ufkunun genişlemesine, ürünün daha fazla değer kazanmasına ve katma değerli ürünlere dönüştürülerek pazarlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." Başkan Şimşek, etkinliğin uzun yıllardır yapılmayan bir çalışmayı yeniden canlandırdığını belirterek şenliği sürdürülebilir kılma ve genişletme hedefini paylaştı ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Toplam dört gün süren ve farklı yaş gruplarından binlerce kişinin katıldığı program, Manisalıların hafızasında hem eğlence hem de kent ve tarım kültürünü buluşturan bir etkinlik olarak yer etti. Şenlikten elde edilen geri dönüşler, gelecek yıllarda kapsamın genişletilmesine ve üzümün ekonomik değerinin daha fazla öne çıkarılmasına yönelik fikirler oluşturdu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ’NDE YURTTAŞLAR DOLU DOLU DÖRT GÜN GEÇİRDİ.