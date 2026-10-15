Manisa'da iki gençlik merkezinde çevre odaklı üçüncü mekanlar kuruluyor

Manisa'da çevre odaklı ortak çalışma alanları hayata geçiriliyor

Avrupa Birliği destekli MERAVIGLIA projesi kapsamında Manisa Valiliği öncülüğünde, gençlerin ve kadınların istihdama katılımını artırmak ve çevre sorunlarını iş fırsatlarına dönüştürmek amacıyla iki yeni ortak çalışma alanı oluşturuluyor. Proje paydaşları arasında kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları yer aldı.

Projenin amacı ve kapsamı:

Akdeniz bölgesinde öne çıkan işsizlik ve çevre sorunlarına eş zamanlı çözüm üretmeyi hedefleyen proje, su, atık, enerji ve doğa gibi alanlarda yerel ihtiyaçları iş fikirlerine dönüştürecek. MERAVIGLIA, Interreg NEXT MED Programı tarafından finanse ediliyor ve Türkiye dışında Ürdün, Lübnan, Tunus, İtalya ve Fransa'yı da içeriyor. Proje kapsamında girişimci adaylarına eğitim, mentorluk ve ortak çalışma ortamı sağlanacak; ayrıca yerel ihtiyaçlarla iş fikirleri eşleştirilecek.

Manisa'daki uygulama ve hedefler:

Toplantı, Vali Yardımcısı Fatih Aksoy başkanlığında Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde Şehzadeler Mevlana Gençlik Merkezi ile Soma Gençlik Merkezinde kurulacak alanlarda girişimci adaylarına birebir destek ve mentorluk sunulacak; bölgenin çevresel önceliklerine yönelik iş fikirleri geliştirilecek.

Projede önceden yürütülen RESMYLE çalışmasının devamı niteliğinde; önceki projede bulunan beş eko-kuluçka merkezinin üçüncü mekanlara dönüştürülmesi ve bunlara yedi yeni merkezin eklenmesi planlanıyor. Hedef, altı ülkede toplam 12 üçüncü mekan kurmak, 800 kişiye yerel eğitim ve mentorluk sağlamak, 440 girişimci adayını sınır ötesi eğitimlere dahil etmek ve 96 eğitim ile mentorluk oturumu düzenlemek. Ayrıca uluslararası dört girişimci kampından birinin Türkiye'de düzenlenmesi öngörülüyor.

Projede, ortak bir model ve araç seti hazırlanmasının ardından merkezlerin yerleri ve iş birliği yapılacak kurumlar belirlenecek, gerekli donanımlar sağlanacak. Kamu kurumları, STK'lar, işletmeler ve vatandaşlarla yürütülen toplantı ve çalıştaylarla illerin öncelikli çevre ihtiyaçları tespit edilerek bunları içeren eylem ve eğitim planları oluşturuluyor. Manisa, projenin yerel ihtiyaçların belirlenmesine yönelik ikinci aşamasında bulunuyor ve merkezlerin diğer proje ortaklarıyla bağlantı kurması da hedefleniyor.

MANİSA VALİLİĞİ’NİN ORTAĞI OLDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ MERAVIGLIA PROJESİ KAPSAMINDA, GENÇLERİN VE KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMINI ARTIRMAK VE ÇEVRE SORUNLARINI İŞ FIRSATLARINA DÖNÜŞTÜRMEK AMACIYLA MANİSA’DA İKİ "ÜÇÜNCÜ MEKAN" KURULACAK. ŞEHZADELER MEVLANA GENÇLİK MERKEZİ İLE SOMA GENÇLİK MERKEZİNDE OLUŞTURULACAK ORTAK ÇALIŞMA VE EĞİTİM ALANLARINDA GİRİŞİMCİ ADAYLARINA EĞİTİM, MENTORLUK VE BİREBİR DESTEK SUNULACAK.