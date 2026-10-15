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MediaMarkt Türkiye Koru Florya'da yeni mağaza açtı

MediaMarkt Türkiye, Koru Florya AVM'de 1.325 m² mağazasını açtı; 27 kişiye istihdam sağlandı, açılışa özel kampanya 17 Ekim'e kadar sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

MediaMarkt Türkiye Koru Florya'da yeni mağaza açtı

MediaMarkt Türkiye Koru Florya'da yeni mağaza açtı

MediaMarkt Türkiye, İstanbul Koru Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kapılarını açan yeni mağazasıyla fiziksel mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. 1.325 metrekarelik satış alanı ve zengin ürün çeşitliliğiyle marka, müşterilere deneyim odaklı bir teknoloji alışverişi sunmayı hedefliyor.

mağaza özellikleri ve istihdam:

Yeni mağaza toplam 1.325 metrekarelik satış alanına sahip. Mağazada görev yapan ekip, 27 kişiden oluşuyor; bu kadronun 14'ü erkek, 13'ü kadın olarak işlendiği belirtiliyor. Akıllı telefonlardan televizyonlara, tabletlere ve ev teknolojilerine kadar farklı kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi raflarda yer alıyor ve müşterilere uçtan uca bir alışveriş deneyimi sunuluyor.

şirket vizyonu ve müşteri deneyimi:

MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, mağaza yatırımlarını sadece ürün satışı olarak görmediklerini; bunun yerine müşterilerin teknolojiyi deneyimleyebildiği, doğru bilgi ve uzman desteği alabildiği yaşam alanları yaratmayı amaçladıklarını ifade etti. Acar, şirketin Deneyim Şampiyonluğu vizyonu doğrultusunda mağaza deneyimini sürekli geliştirme hedefinde olduğunu ve Koru Florya mağazasıyla İstanbul'daki ağın güçlendirildiğini, istihdama katkının artırıldığını vurguladı.

açılış kampanyası ve çok kanallı hizmet:

Açılışa özel kampanya kapsamında akıllı telefonlardan televizyonlara ve ev teknolojilerine kadar birçok kategoride avantajlı ürünler sunuluyor. Kampanya 17 Ekim'e kadar devam ediyor. Marka, fiziksel mağazaların yanı sıra online satış kanalı ve MediaMarkt App üzerinden de müşterilerine bütünleşik bir alışveriş deneyimi sağlamayı sürdürüyor.

MediaMarkt Türkiye'nin Koru Florya yatırımı, tüketicilere erişimi kolaylaştırmayı, yerel istihdama katkı sağlamayı ve fiziksel mağaza deneyimini güçlendirmeyi amaçlayan devam eden adımlar arasında yer alıyor.

MEDİAMARKT TÜRKİYE, İSTANBUL KORU FLORYA&#039;DA YENİ MAĞAZASINI HİZMETE AÇTI.

MEDİAMARKT TÜRKİYE, İSTANBUL KORU FLORYA'DA YENİ MAĞAZASINI HİZMETE AÇTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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