Denetimler yerinde gerçekleştirildi:

Manisa'nın Perşembe Pazarı'nda Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ortaklaşa bir denetim yürüttü. Denetimin amacı, vatandaşların güvenli ve rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak ve pazarda fiyat şeffaflığını temin etmek olarak açıklandı.

Denetimin odağı:

Ekipler, satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerini, alış ve satış fiyatlarını ile Hal Kayıt Sistemi (HKS) bildirimlerini tek tek kontrol etti. Yapılan incelemede, etiketlerin mevzuata uygunluğu ve HKS bildirimlerinin doğruluğu üzerinde duruldu; usulsüzlük tespit edilmesi hâlinde gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Pazar düzeni ve bilgilendirme:

Şehzadeler Belediyesi zabıta ekipleri ayrıca pazar alanındaki düzen denetimlerine yoğunlaştı. Pazarcı esnafının belirlenen pazar çizgilerine ve tezgâh sınırlarına uyup uymadığı kontrol edildi, tezgâhların tahsis edilen alanların dışına taşmaması konusunda incelemeler yapıldı. Denetimler sırasında esnafa ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların tüketici haklarının korunmasının ve pazar düzeninin sağlanmasının öncelikli hedefler olduğunu vurgulayarak bu tür denetimlerin süreklilik kazanacağını ifade etti. Ortak yürütülen denetimlerin, pazar içindeki şeffaflığı artırmaya ve alışveriş güvenliğini güçlendirmeye yönelik olduğu belirtildi.

Sonuç olarak, Perşembe Pazarı'ndaki denetimler hem fiyat etiketleri ve HKS bildirimleri hem de fiziki pazar düzeni açısından kapsamlı biçimde gerçekleştirildi; yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

MANİSA’DA PERŞEMBE PAZARI’NDA ŞEHZADELER BELEDİYESİ VE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ ORTAK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMLERDE ÜRÜNLERİN FİYAT ETİKETLERİ, ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI VE HAL KAYIT SİSTEMİ BİLDİRİMLERİ KONTROL EDİLİRKEN, PAZARCI TEZGÂHLARININ BELİRLENEN ALANLARA UYGUNLUĞU DA İNCELENDİ.