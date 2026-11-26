Burdur'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası:

Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eren Baş (18) idaresindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil ters yönde ilerlediği sırada karşı yönden gelen Ö.Ö. yönetimindeki 15 DR 735 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmada yaşananlar ve kayıp:

Çarpışma sonucu Mustafa Eren Baş olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, çevrede büyük üzüntü yarattı ve bölge halkı ile yakınları arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Yaralılar ve cenaze töreni:

Diğer otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ile araçta bulunan A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. yaralandı. Yaralılardan A.A.A. ve H.M.B.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Eren Baş'ın cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Burdur'daki iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç toprağa verildi