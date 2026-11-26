Kaza ayrıntıları:

Olay, gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eren Baş (18) idaresindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil ters yönde ilerlerken karşı yönden gelen Ö.Ö. yönetimindeki 15 DR 735 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Mustafa Eren Baş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralıların durumu:

Kazada diğer araç sürücüsü Ö.Ö. ile araçta bulunan A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. yaralandı. Yapılan ilk değerlendirmelerde yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Cenaze töreni:

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Eren Baş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, bölgede derin üzüntü ve endişe yarattı; yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

BURDUR'DA TERS YÖNDE İLERLEYEN OTOMOBİLİN KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 18 YAŞINDAKİ GENÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.