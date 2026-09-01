Manisa'da sokaklardan uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: 70 tutuklama

Manisa'da son bir ay içinde yürütülen kapsamlı uyuşturucu operasyonlarında, çok sayıda şüpheli yakalandı ve adli işlemler başlatıldı. Yapılan açıklamaya göre, il genelinde sürdürülen çalışmalarda 70 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

operasyonların kapsamı:

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve çeşitli materyallerle birlikte birçok şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, adli kararlar doğrultusunda yürütülen operasyonların il genelini kapsadığını ve hedef alıcı-satıcılara yönelik adımların sistematik biçimde atıldığını bildirdi.

Operasyonlarda yakalanan şahıslar arasında ticarete karışanlar ile kullanıcılara yönelik tespit ve müdahaleler ayrı ayrı yürütüldü; ele geçen deliller soruşturmanın seyrini destekleyecek nitelikte toplandı.

adli süreç ve takip:

Gözaltına alınan şüphelilerden 70'i adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Ayrıca 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, uyuşturucu madde kullanmak suçundan da 381 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Yetkililer, hukuki süreçlerin titizlikle takip edildiğini ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Manisa Valiliği'nin açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, mücadelede etkinliğin artırılması ve suç zincirinin tüm halkalarının hedef alınması yönündeki taahhüt yinelendi.

Gelecek dönemde benzer operasyonların devam edeceği, toplumsal duyarlılık ve kurumlar arası koordinasyonun arttırılacağı ifade edildi. Yetkililer vatandaşlardan da şüpheli durumları bildirmeleri ve gençlerin korunmasına yönelik iş birliklerine destek olmalarını istedi.

MANİSA’DA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA SON BİR AYDA İL GENELİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 70 ŞÜPHELİ UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI. 14 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLEN OPERASYONLARDA, UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK SUÇUNDAN DA 381 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDIĞI BİLDİRİLDİ.