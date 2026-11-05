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alanya wtm londra'da büyümesini koruyarak pazarda payını artırdı

WTM Londra'da Alanya heyeti, B2B görüşmelerle İngiltere pazarında payını 2025'ten 2026'ya yüzde 18'den yüzde 30'a yükseltti ve kasım kampanyalarına bağlandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

alanya wtm londra'da büyümesini koruyarak pazarda payını artırdı

Alanya wtm londra'da istikrarını gösterdi

Dünyanın önde gelen turizm etkinliklerinden World Travel Market (WTM) Londra 2026 Fuarı, 3-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Alanya'yı temsilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın, ALTAV Başkan Yardımcısı Gökçe Aydoğan Ergün ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Hatipoğlu yer aldı. Heyetin fuar süresince yaptığı ikili (B2B) görüşmeler, Alanya'nın uluslararası operatörlerle temaslarının yoğunluğunu gösterdi.

heyet ve görüşmeler:

Alanya heyeti, fuar boyunca İngiltere, Polonya ve Avrupa pazarlarından operatörlerle bir dizi B2B görüşme gerçekleştirdi. Kapanış gününde sektörün önde gelen aktörleriyle yapılan toplantılarda pazar payı artışları ve otel işletmelerinin kriz yönetimindeki performansı ön plana çıktı. Görüşmeler, Alanya'nın pazardaki konumunu somut verilerle tartışma imkanı sağladı.

ingiltere pazarındaki yükseliş ve 2027 öngörüleri:

MTS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Münci Karakaya fuardaki değerlendirmesinde, İngiltere'nin şirket için en büyük pazar olduğunu vurguladı. Karakaya, artan yakıt maliyetleri, transfer ücretlerindeki artış ve İngiltere kalkışlı uçuşlarda yaşanan koltuk kapasitesi iptallerine rağmen Alanya'nın toplam yolcu payının 2025'te yüzde 18 iken 2026'da yüzde 30'a ulaştığını açıkladı. Belek ve Ege bölgelerinin yolcu kaybından en fazla etkilendiği belirtilirken, Alanya'nın bu süreçte rakiplerinden pozitif yönde ayrıştığı kaydedildi.

Karakaya'ya göre bu başarının arkasında Alanyalı otelcilerin krizlere hızlı reaksiyon göstermesi, değişen pazar koşullarını doğru okuması ve esnek fiyat politikalarıyla ticari çeviklik sergilemesi bulunuyor. 2027 sezonu rezervasyonlarının kasım ayında ekside başladığı ancak gerçekleştirilecek satış kampanyaları ile kayıpların telafi edilmesinin ve rezervasyonların en azından bir önceki yıl seviyesine çekilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

WTM Londra'daki temaslar, Alanya'nın uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyüme stratejilerini güçlendirme yönündeki adımlarını doğrularken, kasım ayı satış ve tanıtım faaliyetlerinin 2027 performansında belirleyici olacağı vurgulandı.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK (SAĞDAN İKİNCİ) GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK (SAĞDAN İKİNCİ) GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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