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Dynamic Racing Team altıncı kez takımlar şampiyonu oldu

Petrol Ofisi destekli Dynamic Racing Team, 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nı 101 puanla kazandı; takım üst üste altıncı kez takımlar şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Dynamic Racing Team altıncı kez takımlar şampiyonu oldu

Dynamic Racing Team 2026 sezonunu zirvede tamamladı

Petrol Ofisi Grubu'nun ana sponsorluğunu üstlendiği Dynamic Racing Team, 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nı 101 puan ile tamamlayarak takımlar şampiyonu oldu. Bu sonuçla ekip, üst üste altı yıllık şampiyonluk serisini sürdürdü.

haftanın yarışları ve sezonun sonu:

Sezonun 7'nci ve son ayağı TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Sezonun tamamlanmasının ardından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından açıklanan resmi genel klasman sonuçlarıyla şampiyonlar netleşti. Dynamic Racing Team, sezon boyunca gösterdiği tutarlı performansla takım klasmanında liderliği elde ederek sezonu zirvede kapattı.

bireysel kategorilerde elde edilen dereceler:

Takımın sporcuları Micro, Mini, Junior ve Senior kategorilerinde önemli dereceler aldı. Mini kategorisi'nde Bulut Tırınk Türkiye Şampiyonu olurken, Can Aras Akgün ikinci oldu. Junior kategorisi'nde Rüzgar Tırınk sezonu şampiyon olarak tamamladı. Senior kategorisi'nde Erin Ünlüdoğan ikinci, Uraz Fatinoğlu ise üçüncü sırada yer aldı.

TOSFED Micro Karting Destek Kupası'nda da takımın temsilcileri öne çıktı; Ali Ersin Yücesan Türkiye Şampiyonu, Kerem Çelikyay ise üçüncü oldu.

takımın sürekliliği ve önemi:

Dynamic Racing Team, 2026 sezonunu hem takım klasmanında hem de bireysel kategorilerde elde ettiği derecelerle başarılı şekilde tamamladı. Geçtiğimiz sezondan beri sürdürdüğü şampiyonluk serisini devam ettiren ekip, namağlup başarısını koruyarak Türk motor sporlarındaki genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Petrol Ofisi Grubu'nun ana sponsorluğu, takımın istikrar ve performansında belirleyici bir rol oynadı.

PETROL OFİSİ GRUBU’NUN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ DYNAMİC RACİNG TEAM, 2026 TÜRKİYE KARTİNG...

PETROL OFİSİ GRUBU’NUN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ DYNAMİC RACİNG TEAM, 2026 TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI’NDA 101 PUANLA TAKIMLAR ŞAMPİYONU OLDU. BU SONUÇLA ÜST ÜSTE ALTI YILDIR ŞAMPİYONLUĞUNU SÜRDÜREN TAKIMIN SPORCULARI DA FARKLI KATEGORİLERDE ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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