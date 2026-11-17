Veda töreni:

Zafer Savcı, 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Aydın Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören iki çocuk babası Savcı, doktorların müdahalelerine rağmen hayata veda etti.

1989-2019 yılları arasında aralıksız beş dönem görev yapan Savcı, toplam 25 yıl boyunca Yenipazar ilçesine hizmet etti. Vefatı, ailesi ve sevenleri ile Yenipazar halkını derin üzüntüye boğdu.

Cenazesi, uzun yıllar mesai yaptığı belediye hizmet binasına son kez getirildi. Belediye önünde düzenlenen törende aile fertleri, yakınları ve belediye çalışanları hazır bulundu; törende duygusal anlar yaşandı.

Konuşmalar ve katılım:

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan törende yaptığı konuşmada Yenipazar’a 25 yıl hizmet eden Savcı’yı kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi ve ilçeye kazandırdığı eserler ile hizmetlerin hatırlanacağını vurguladı. Ercan, merhum başkana Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Eski Bakan Cengiz Altınkaya da törende söz alarak Savcı’nın hizmetleri için teşekkür etti ve aileye başsağlığı temennisinde bulundu. Törene AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, eski belediye başkanları ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından cenaze korteji Yenipazar Belediyesi’nden Çarşı Camii’ne doğru yola çıktı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zafer Savcı, Yenipazar Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yenipazar halkı ve törene katılanlar, Savcı’nın ilçeye yaptığı hizmetleri ve bıraktığı izleri anarak ailesine başsağlığı diledi. Merhumun vefatı, ilçe tarihinde uzun yıllar görev yapan bir ismin kaybı olarak değerlendirildi.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE BEŞ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAN VE 77 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN ZAFER SAVCI, BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜNDE DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN KILINAN CENAZE NAMAZIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.