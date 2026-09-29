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Manisalı genç bisikletçiler finalde 15 madalya kazandı

Akhisar'daki Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası finalinde Manisalı sporcular 3 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Manisalı genç bisikletçiler finalde 15 madalya kazandı

Manisa ekipleri Akhisar'da kürsüyü doldurdu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı XCO yarışlarında Manisalı sporcular dikkat çeken bir performans sergiledi. Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonunda ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada takım, 3 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 15 madalya elde etti.

öne çıkan sonuçlar:

Short Track (XCC) ve yaş kategorilerindeki mücadelelerde Manisa temsilcileri birçok kürsüye çıktı. U11 Kadınlar XCC'de Elif Koç birinci, Duygu Başar ikinci, Rümeysa Meryem Kaymaz üçüncü oldu. U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin ikinciliği elde etti.

U13 kategorilerinde Hilal Kaymaz (Kadınlar) ve Murad Avcı (Erkekler) ikincilik dereceleriyle kürsüye çıktı. U15 Kadınlar XCC'de İlknur Buğlem Karataş birinciliği alırken, Hilal Ece Keskin üçüncü oldu; U15 Erkekler kategorisinde Çağatay Eymen Çam üçüncülük kazandı.

Cross Country (XCO) yarışlarında da Manisalı sporcular başarılarını sürdürdü. U11 Kadınlar XCO'da Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci oldu. U13 kategorilerinde Murad Avcı (Erkekler) ve Hilal Kaymaz (Kadınlar) ikincilik dereceleriyle yer aldı. U15 Kadınlar XCO'da İlknur Buğlem Karataş ikinci, Hilal Ece Keskin üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

organizasyon ve değerlendirme:

Yarışlar, farklı yaş gruplarından sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu ve Manisa adına önemli başarılar doğurdu. Organizasyon Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yürütülürken, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliği yaptı ve parkurun güvenli, rekabetçi bir zeminde geçmesi sağlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek bu sonuçların Manisa'da bisiklet sporuna olan ilgiyi ve genç sporcuların motivasyonunu artırdığını vurguladı ve sporcuların başarılarının devamını diledi.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN YEŞİLAY DAĞ BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL ETABI XCO...

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN YEŞİLAY DAĞ BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL ETABI XCO YARIŞLARI’NDA MANİSALI SPORCULAR, 3 ALTIN, 8 GÜMÜŞ VE 4 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 15 MADALYA KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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