Manisalı gençler kara para ağlarını çözen yapay zekâ projesiyle TEKNOFEST'te ikinci

Manisa ekibinin TEKNOFEST başarısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencilerinden oluşan PARGE: TURNA takımı, TEKNOFEST 2026 Güneydoğu kapsamında düzenlenen Finansal Teknolojiler Yarışması'nda Türkiye ikinciliği elde etti. Yarışma Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirildi ve takım önemli bir başarıya imza attı.

Yapay zekâ ile şüpheli ağların tespiti:

Takımın geliştirdiği KAPAN (Kiralık Hesap Analiz Platformu ve Ağ Nesnesi), kiralık hesap ağlarını tespit etmeye yönelik yapay zekâ destekli bir kara para aklamayla mücadele (AML) karar destek sistemi olarak tasarlandı. Platform, geleneksel kural bazlı yaklaşımların gözden kaçırabileceği karmaşık hesap ilişkilerini analiz ediyor ve şüpheli yapıların finansal analistlere açıklanabilir gerekçelerle sunulmasını sağlıyor.

Rektör ve takım açıklamaları:

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin üretkenliğini ve üniversitedeki proje kültürünü yansıttığını vurguladı. Kibar, çalışmanın toplumsal bir ihtiyaç için teknolojiyle çözüm geliştirdiğini ve KAPAN projesinin finansal güvenliğe katkı sunabilecek yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çektiğini belirtti; danışman Öğr. Gör. Dr. Orkun Teke ve takım üyelerini kutladı. Takım kaptanı Begüm Çetin ile ekipte yer alan Ömer Faruk Demirel, Şermin Kara ve Eren Gönel, TEKNOFEST hazırlık ve yarışma sürecinde sağlanan destekler için Rektör Prof. Dr. Rana Kibar'a teşekkür ettiğini ve elde ettikleri başarıyı daha ileri taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN PARGE: TURNA TAKIMI, TEKNOFEST 2026 GÜNEYDOĞU’DA FİNANSAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU. ÖĞRENCİLERİN GELİŞTİRDİĞİ YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KAPAN PROJESİ, KİRALIK HESAP AĞLARINI TESPİT EDEREK KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELEDE ANALİSTLERE DESTEK SAĞLIYOR.