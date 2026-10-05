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Düzce Üniversitesi Teknofest 2026'da beş alanda ödülle öne çıktı

TEKNOFEST 2026'da 40 takımla temsil edilen Düzce Üniversitesi, 14 finalistle 5 kategoride ödül kazanarak projelerini ve AR-GE yeteneğini sergiledi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Taylan Polat

Düzce Üniversitesi Teknofest 2026'da beş alanda ödülle öne çıktı

Düzce Üniversitesi Teknofest 2026'da beş alanda ödülle öne çıktı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortaklığında düzenlenen TEKNOFEST 2026, görkemli kapanış töreniyle sona erdi. Resmi akademik paydaşlar arasında yer alan Düzce Üniversitesi, 40 takımla katıldığı organizasyonda 14 finalist çıkararak yarışmalarda önemli başarılara imza attı ve toplamda 5 alanda 5 ödül kazanarak dikkat çekti.

Aldıkları ödüller:

Düzce Üniversitesi'nin takımları farklı disiplinlerde ödül listesinde yer aldı. LojiX takımı, Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu. Üniversitenin projeleri aynı zamanda TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Eğitim Kategorisi'nde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Onkolojide 3T Yarışması'nda Gliovision takımı, En İyi Yapay Zeka Odaklı Proje Ödülü'ne layık görüldü. Roket Yarışması A-Grubu yüksek irtifa kategorisinde ise Akınay Roket DGM takımı En Güzel Roket Ödülü'nü kazandı. Akademik başarılar arasında, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri programı kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kara da Temel Bilimler alanında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Sunum, ziyaretçi ilgisi ve değerlendirmeler:

Ödüllerin yanı sıra Düzce Üniversitesi, sağlık, havacılık, yapay zekâ, otonom araçlar ve model uydu sistemleri gibi çok sayıda alanda geliştirdiği yenilikçi projeleri ziyaretçilere tanıttı. Stantlar yoğun ilgi görürken, üniversitenin tanıtım faaliyetleri ve AR-GE çalışmalarına yönelik beğeni toplandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Düzce Üniversitesi standını ziyaret ederek üretilen Ar-Ge projelerini, akademik çalışmaları ve öğrencilerin buluşlarını inceledi; başarılı çalışmalar için Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve üniversiteye teşekkür etti. Rektör Sözbir ise Millî Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen etkinliğin bilime, mühendisliğe ve girişimciliğe katkısına vurgu yaparak öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik etti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi'nin TEKNOFEST 2026'da elde ettiği bu sonuçlar, kurumun öğrenci odaklı inovasyon kapasitesini ve akademik üretkenliğini gözler önüne serdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, 14 FİNALİST TAKIMIYLA YARIŞMALARDA BÜYÜK BAŞARI GÖSTEREREK 5 ALANDA 5 ÖDÜLLE...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, 14 FİNALİST TAKIMIYLA YARIŞMALARDA BÜYÜK BAŞARI GÖSTEREREK 5 ALANDA 5 ÖDÜLLE TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’YA DAMGA VURDU.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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