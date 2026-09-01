Manisa'nın ring gururu: iki muaythai kemeri Gemlik'ten geldi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Profesyonel Muaythai Gala Gecesi'nde Manisalı sporcular önemli bir başarıya imza attı. Ringe çıkan İlkim Nilsu Kelat ve Tevfik Berk Köroğlu, karşılaştıkları zorlu rakipleri mağlup ederek şampiyonluk kemerlerini Manisa'ya taşıdı.

gala gecesi ve mücadele atmosferi:

Profesyonel Muaythai Gala Gecesi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen elit class sporcuların katılımıyla Gemlik sahilinde gerçekleştirildi. Organizasyon binlerce kişinin ilgisini çekerken, müsabakalar yüksek tempolu ve çekişmeli geçti. Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcuları, gösterdikleri performansla geceye damga vurdu.

Ringe çıkan sporcular hem teknik hem de kondisyon açısından rakipleriyle ciddi bir mücadele verdi. Seyirci baskısının hissedildiği ortamda soğukkanlılıklarını koruyan Kelat ve Köroğlu, maçları lehlerine çevirerek iki şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

hazırlık süreci ve antrenörün değerlendirmesi:

Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi Antrenörü Ediz Barış sporcularının hazırlık sürecine dair şunları söyledi: "Zorlu ve disiplinli bir antrenman süreci geçirdik. Rakiplerimiz birbirinden değerli ve kıymetli hocaların yetiştirdiği tecrübeli sporculardı. Binlerce seyircinin karşısında ringe çıkmak ve seyirci baskısı altında mücadele etmek çok zordu. Ancak bu zorluğu aşarak iki kemerin de sahibi olduk. Şampiyonluk kemerlerini Manisa’mıza getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta İl Spor Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz"

Barış, sporcuların disiplinli çalışmasının ve saha içindeki soğukkanlılığının başarının anahtarı olduğunu vurguladı. Elde edilen zafer, Manisa'daki Muaythai branşının altyapı çalışmaları ve yetiştirme süreçlerinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Manisa'da spor çevreleri ve kent halkı, kazanılan kemerlerle büyük sevinç yaşadı. Bu başarı, hem sporcuların kariyerine olumlu bir ivme kazandırdı hem de Manisa'nın ringlerdeki iddiasını yeniden teyit etti.

BİNLERCE KİŞİNİN İZLEDİĞİ ORGANİZASYONDA MANİSA İL SPOR MÜDÜRLÜĞÜ MUAYTHAİ EĞİTİM MERKEZİ SPORCULARI İLKİM NİLSU KELAT VE TEVFİK BERK KÖROĞLU, GÖSTERDİKLERİ BAŞARILI PERFORMANSLA RAKİPLERİNİ MAĞLUP EDEREK ŞAMPİYONLUK KEMERİNİN SAHİBİ OLDU.