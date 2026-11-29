Mardin'de parkta alevlenen minibüs itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
itfaiye müdahalesi:
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve minibüs kullanılamaz hale geldi.
olay sonrası süreç:
Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.
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