Okul bahçesindeki kamelyada ateş yakan çocukların görüntüleri kayda geçti

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesindeki bir okulun bahçesinde, kamelya içinde ateş yakıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların kamelyanın içinde toplandığı ve ateş çevresinde bulunduğu görüldü.

görüntülerin içeriği:

Kaydedilen görüntülerde, çocukların kamelyanın içine getirdikleri malzemelerle küçük bir ateş yaktıkları yer alıyor. Olayın pazar günü meydana geldiği, bu nedenle o sırada okulda öğrenci ve öğretmen bulunmadığı belirtildi.

güvenlik ve denetim soruları:

Görüntüler, okul bahçesi ve ortak kullanım alanlarında güvenlik ile denetim uygulamalarına dair soru işaretleri oluşturdu. Okulun hafta sonu kullanımına ilişkin düzenlemeler, kamelya gibi donanımların korunması ve çevre güvenliğinin sağlanması konuları öne çıkıyor.

Olayla ilgili görüntülerin paylaşılması, hem öğrenci güvenliği hem de okul arazisindeki kullanım kuralları hakkında değerlendirme yapılmasının önemini hatırlatıyor.

Mardin'de okul bahçesindeki kamelyada ateş yakan çocuklar kameraya yansıdı