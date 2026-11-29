Nilüfer'de satırlı saldırı: cam kırıldı, yaralanma olmadı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki bir kişi elindeki satır ile eşinin yaşadığı siteye giderek paniğe yol açtı. Olayda evin penceresine atılan satır camı parçaladı, ancak şans eseri kimse yaralanmadı.

Saldırı anı ve yaşananlar:

İddiaya göre S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'nin yaşadığı siteye geldi ve evin önünde eşine ölüm tehditleri savurdu. Korkuya kapılan kadın kısa sürede eve sığınırken, saldırgan elindeki satırı pencereden fırlattı. Atılan satır cama isabet ederek evin içine düştü ve camlar tuzla buz oldu.

Polis müdahalesi ve güvenlik kayıtları:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Şahsın olay yerinden uzaklaştığı belirtilirken, ekipler zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olay anına ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadının korku dolu anları ve satırın cama isabet etmesi anbean kaydedildi.

Emniyet güçleri, soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, olayda kimsenin zarar görmemesi dikkat çekti. Görüntüler ve tanık beyanları delil olarak incelemeye alındı.

Boşanma aşamasındaki eşinin peşine satırla düştü: Evi bastı, camı satırla böyle parçaladı