Marmaris'te 1. Eurasia turizm zirvesi: yerel değerlerle dört mevsim hedefi

Marmaris'te turizmi yılın her mevsimine yayma çabası sürüyor

Marmaris Belediyesi ile yerel turizm paydaşlarının sonbahar ve kış dönemine yönelik yoğun çalışmaları somut sonuçlar vermeye devam ediyor. Bu kapsamda SKAL tarafından 20-22 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek 1. Eurasia Turizm Zirvesi, Marmaris'i yeni bir turizm buluşmasının merkezi haline getirmeye hazırlanıyor.

Zirvenin amacı ve katılımcı profili:

"Yerel Değerlerde Markalaşma" ana temasıyla düzenlenecek zirve, Türkiye’nin farklı turizm destinasyonlarını, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını ve turizm profesyonellerini ortak bir platformda buluşturacak. Organizasyon, bilgi ve deneyim paylaşımını yaygınlaştırmayı; yerel değerlerin turizm markalaşmasında nasıl etkili kullanılabileceğini tartışmayı hedefliyor.

Zirvenin, Marmaris'in yaz sezonunu takip eden sonbahar ve kış aylarında da önemli toplantı, etkinlik ve buluşmalara ev sahipliği yapma stratejisini güçlendireceği vurgulanıyor. Etkinlik, kültür, sanat, gastronomi ve sürdürülebilirlik gibi disiplinler arası konularda deneyim paylaşımına da imkan sağlayacak.

Kamu ve paydaşların ortak vizyonu:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kentin turizm sezonunu uzatmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, Marmaris'in "yılın 12 ayı yaşayan ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan bir kent" haline gelmesi için sürdürülen çabalardan söz etti. Ünlü, 20-22 Kasım'da gerçekleştirilecek zirvenin bu çalışmaların önemli bir kazanımı olduğunu belirtti.

Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Başkanı Emre Gezgin de organizasyonun SKAL Türkiye açısından taşıdığı önemi vurguladı ve zirvenin bilgi paylaşımını Türkiye'nin farklı destinasyonlarına yaymayı amaçladığını ifade etti. Organizasyona ev sahipliği yapacak SKAL Marmaris Kulübü Başkanı Süleyman Yıldız ise tüm turizm paydaşlarını ortak vizyonun parçası olmaya davet etti.

Program öne çıkan konuşmacıları:

Zirve kapsamında kültürel anlatıların ve yerel hikayelerin turizm markalaşmasındaki rolü ele alınacak. Etkinliğin dikkat çeken konuklarından Ercan Kesal, tiyatro, televizyon ve sinema oyunculuğunun yanı sıra yazarlık ve yönetmenlik deneyimiyle "Yerel Değerlerde Urla Dam Hikayesi" başlıklı konuşmasında yerel birikimin, mekânın ve insan hikayelerinin nasıl güçlü bir anlatıya dönüştürülebileceğini paylaşacak.

Yerel yönetimler ile sektör temsilcileri arasında kurulacak diyalogun, Marmaris'in sonbahar ve kış dönemlerinde de tercih edilen bir destinasyon olma hedefini güçlendirmesi bekleniyor. Belediye ve turizm paydaşlarının ortak çalışmalarıyla elde edilen bu tür organizasyonların, kentin sürdürülebilir turizm vizyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.

1. Eurasia Turizm Zirvesi, Marmaris'in dört mevsim turizm iddiasını pekiştirecek bir platform olma niteliği taşıyor ve kentte yürütülen sezon uzatma politikalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

MARMARİS BELEDİYESİ VE TURİZM PAYDAŞLARININ KENTİN TURİZM SEZONUNU SONBAHAR VE KIŞ AYLARINA YAYMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARI MEYVELERİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR. SKAL TARAFINDAN 20-22 KASIM TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK 1. EURASİA TURİZM ZİRVESİ, MARMARİS’İ ÖNEMLİ BİR TURİZM BULUŞMASINA DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLIYOR.