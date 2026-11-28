Operasyonun kapsamı:

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ortak çalışmada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri görev aldı. Ekipler, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amaçlarını taşıyan planlı bir çalışma yürüttü.

Yakalama ve gözaltı süreçleri:

Yürütülen çalışmalar sonucunda B.H. ve F.G. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca yargı sürecine teslim edildi.

Adli süreç ve tutuklama:

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen başvurular ve savcılık koordinasyonuyla yapılan değerlendirme sonucu, şüpheliler 27 Kasım 2026 tarihinde adli makamlarca tutuklandı. Olay, ilgili birimler tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.

MARMARİS’TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA OPERASYON: 2 TUTUKLAMA