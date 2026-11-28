Viraja hızlı giren sürücü Sarıgöl Mahallesi'nde duvara çarptı

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesinde meydana gelen kazada, viraja hızlı giren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın yol kenarındaki duvara çarparak durduğu bildirildi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, araçta maddi hasar oluştu.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre sürücü viraja hızlı giriş yaptı; bu sırada kontrolü kaybeden otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durdu. Kazanın ilk tespitlerine göre hızın ve direksiyon hakimiyetinin kaybının temel etken olduğu belirtildi.

Hasar ve soruşturma:

Kazada yalnızca araçta maddi hasar oluştuğu aktarılırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. Yetkililer, sürücü davranışları ve yol koşullarına ilişkin bilgi topluyor; konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

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