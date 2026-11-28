emirgazi'de çiftlikte kurt saldırısı:

Konya'nın Emirgazi ilçesi Kepez mevkisinde yaklaşık iki hafta önce sabaha karşı meydana gelen olayda, bir çiftliğe giren kurtlar bir koyunun telef olmasına yol açtı. Olay, Bekir Kaymak'a ait çiftlikte güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

görüntülerin anlattıkları:

Güvenlik kamerası görüntülerine göre yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki tel örgüyü aşan 3 kurt ağıla girdi. Kamerada kurtlardan ikisinin, ağıldaki koyunların bulunduğu alandan iki köpeği uzaklaştırdığı; diğer kurdun ise koyunların arasına girerek bir koyunu yakalayıp telef ettiğinin görüntüleri yer alıyor. Görüntülerde saldırı sırasında koyunların paniklediği ve çiftlikte bulunan atın da sağa sola hareket ettiği anlar dikkat çekiyor.

çiftlik sahibinin açıklaması:

Çiftlik sahibi Bekir Kaymak, olayla ilgili şunları söyledi: "Kurt saldırısı oldu. İki kurt çiftliğin diğer tarafından köpekleri aldatarak başka tarafa çekti. Köpeksiz kalan çiftçiliğimize diğer tarafından büyük ihtimalle tellerin üstünden atlayıp gelen kurt ise bir koyunumuzu telef etti. Köpeğimizin birinin erken gelmesiyle olayın daha da büyümesini önlendi. Bütün üretici kardeşlerimizin dikkat etmesini isterim".

Olay sabah ağarmasıyla birlikte fark edilirken, çiftlikteki güvenlik kayıtları saldırının ayrıntılarını belgeliyor. Çiftlik sahibi, benzer vakalara karşı diğer üreticilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

KONYA'NIN EMİRGAZİ İLÇESİNDE ÇİFTLİĞE GİREN KURT, BİR KOYUNA SALDIRDI. GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN OLAYDA BİR KOYUN TELEF OLDU.