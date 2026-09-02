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Salihli'de kırmızı inci kapya biber hasadı başladı

Salihli'nin Kemer, Poyraz ve Hacıhıdır mahallelerinde ekimi artan kapya biberlerde hasat başladı; ürünler salça, tarhana ve pazarlara gönderiliyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Salihli'de kırmızı inci kapya biber hasadı başladı

Salihli'de kapya biber tarlalarından pazarlara uzanan mesaisi

Ege Bölgesi'nin öne çıkan ürünlerinden kapya biberde Manisa'nın Salihli ilçesinde hasat dönemi başladı. Üreticiler tarafından "kırmızı inci" diye anılan kapya biberler, tarlalardan sofralara uzanan yolculuğuna erken Eylül ayıyla birlikte yeniden başladı. Salihli'de özellikle Kemer, Poyraz ve Hacıhıdır mahallelerinde ekimi yaygınlaşan bu ürün, bölge tarımında giderek daha belirleyici bir yer ediniyor.

Yetiştirme dönemi ve hasat süreci:

Kapya biber fideleri Mayıs ve Haziran aylarında toprağa veriliyor ve Eylül ayının ilk günlerinde olgunlaşıp hasat ediliyor. Tarlalarda yuvarlak ve parlak kırmızı görünümüyle dikkat çeken biberler, üreticiler tarafından tek tek toplanıyor. Hasat edilen ürünler başta Salihli olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki pazarlara ve alıcılarına gönderiliyor.

Kullanım alanları ve ekonomik katkı:

Kapya biber, salçadan sosa; közlemeden kurutmaya, toz ve pul biberden baharata ve turşuya kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip. Türk mutfağında özellikle tarhana yapımında yoğun tercih edilen bu ürün, gıda sektörünün önemli hammaddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Salihli'de tütüne alternatif bir ürün olarak yaygınlaşan kapya biber üretimi, üreticilere yeni gelir kapıları açarken bölge tarımına da katkı sağlıyor.

Hem geleneksel tüketimlerde hem de işlenmiş ürünlerde talebi artan kapya biber, Salihli üreticilerinin dikkatini çeken ve bölge ekonomisine olumlu yansıyan bir ürün olarak sezon boyunca izlenmeye devam edecek.

SALÇA VE TARHANAYA LEZZET KATAN, EGE BÖLGESİ’NİN ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLERİNDEN KAPYA BİBERDE MANİSA’NIN...

SALÇA VE TARHANAYA LEZZET KATAN, EGE BÖLGESİ’NİN ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLERİNDEN KAPYA BİBERDE MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE HASAT BEREKETİ YAŞANIYOR. ÜRETİCİLERİN "KIRMIZI İNCİ" OLARAK NİTELENDİRDİĞİ KAPYA BİBERLER, TARLALARDAN SOFRALARA UZANAN YOLCULUĞUNA BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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