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Masa başında omurga sağlığı: küçük molalar büyük fark yaratır

Acıbadem Bodrum Hastanesi uzmanı Şirin Atlığ, masa başında 15-20 dakikada bir kısa hareket molası vererek bel ve boyun ağrılarının önlenebileceğini vurguladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:37

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Masa başında omurga sağlığı: küçük molalar büyük fark yaratır

Uzmanın önerileri:

Acıbadem Bodrum Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Şirin Atlığ, yaz aylarında kazanılan hareket alışkanlığının sonbaharda da sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor. Okul ve iş hayatının başlamasıyla birlikte uzun saatler masa başında oturmanın omurga sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Atlığ, en büyük hatanın uzun süre aynı pozisyonda kalmak olduğunu vurguluyor.

Ergonomi ve kısa hareket molalarının önemi:

Atlığ, masa başında çalışanlara bilgisayar ekranının göz hizasında ve yaklaşık 50-60 santimetre uzaklıkta tutulması, kolçaklı sandalyelerin ve bel desteğinin kullanılmasının önemli olduğunu ifade etti. Telefonunuza veya bilgisayarınıza kuracağınız bir uyarının, sizi 15-20 dakikada bir kısa bir hareket molası vermeye teşvik edeceğini söyledi. Çok basit boyun hareketleri, kolları germe ya da ofis içinde 1-2 dakikalık kısa yürüyüşler bile omurga üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olur.

Egzersize dönüş ve çocuklarda çanta kullanımı:

Tatil sonrası spora bir anda yoğun biçimde başlamak yerine önce yürüyüş veya bisiklet gibi aerobik egzersizlerle vücudu hazırlamanın önemine dikkat çeken Atlığ, ani ve yoğun antrenmanların kas yırtıkları ve bağ yaralanmalarına yol açabileceğini belirtti. Ayrıca okulların açılmasıyla çocukların taşıdığı çantaların da omurga sağlığı için kritik olduğunu hatırlattı: ağır yüklerin tek omuza asılmaması, mümkünse kalın askılı ve iki omuza takılan sırt çantalarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Küçük çocuklar için tekerlekli çantalar uygun bir seçenek olarak önerildi.

Atlığ, gün içinde düzenli aralıklarla yapılan küçük hareket molalarının biriktikçe omurga sağlığı üzerinde belirgin fayda sağladığını, esas hedefin çok uzun süre aynı pozisyonda kalmamak olduğunu yineledi. Basit bir hatırlatıcı alarm kurarak iş ve okul rutinine bu molaları dahil etmenin, bel ve boyun ağrılarını azaltmada kolay ve etkili bir adım olduğunu belirtti.

ACIBADEM BODRUM HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI ŞİRİN ATLIĞ

ACIBADEM BODRUM HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI ŞİRİN ATLIĞ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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