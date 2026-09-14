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Genç kadroyla öne çıkan Aliağa FK ikide ikiyle başladı

Aliağa FK, genç ağırlıklı kadrosuyla TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Arnavutköy Belediyespor ve Isparta 32 Spor'u yenerek sezonun ilk iki haftasını galibiyetle kapattı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç kadroyla öne çıkan Aliağa FK ikide ikiyle başladı

Aliağa FK ligde ikide iki yaptı

Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona genç ağırlıklı kadrosuyla hızlı başladı. İzmir ekibi, yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırıp gençlere şans vererek kadro yapılanmasını yeniledi ve bu stratejinin ilk meyvelerini sahada toplamaya başladı.

skordaki etkinlik ve rakamlar:

Sezonun açılış haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 mağlup eden sarı-siyahlılar, ikinci haftada sahasında Isparta 32 Spor'u 2-0 yenerek iki maçı da kazandı. Böylece Namet Ateş'in öğrencileri, ilk iki maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 1 gol gördü ve 6 puan ile liderlik koltuğuna oturdu.

genç kadronun avantajları ve gözlemler:

Takımın maliyet azaltma odaklı hamlesi, genç oyunculara uzun vadeli yatırım yapma niyetini gösteriyor. İlk iki haftadaki hücum verimliliği ve görece sağlam savunma, takımın fiziksel dinamizmi ve enerjisinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Ancak sezon uzadıkça derinlik, deneyim ve istikrar konuları takip edilmesi gereken başlıklardan olacak.

Aliağa FK'nin bu başlangıcı, kulüp yönetiminin planlanan rota doğrultusunda ilerlediğini işaret ediyor; ilerleyen haftalarda gençlerin performansı ve teknik ekip kararları, takımın kalıcılığını belirleyecek.

ALİAĞA FK, 2’DE 2 YAPTI

ALİAĞA FK, 2’DE 2 YAPTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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