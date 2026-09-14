Eğitimde kalıcı vizyon çağrısı: okullar güvenlik, kadro ve gelir adaleti bekliyor

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı'ndan yeni dönem mesajı:

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitimin yapısal sorunlarına dikkat çekti. Sarıgeçili, eğitim çalışanlarının sorunlarının "okulun ilk günü konuşulup unutulmaması" gerektiğini vurgulayarak vizyonun "günübirlik tedbirler değil, kalıcı çözüm" olması gerektiğini söyledi.

Yeni dönemin büyüklüğü ve başarıya ilişkin değerlendirme:

Adana'da bu yıl yaklaşık 1.500 okul, 35 bin öğretmen ve 524 binden fazla öğrenci ile ders başı yapıldığını hatırlatan Sarıgeçili, yeni dönemin devasa bir kitlenin hayatını etkilediğini belirtti. PISA 2025'te elde edilen başarının mimarının öğretmenler olduğunu ifade eden Sarıgeçili, eğitimde fırsat eşitsizliklerinin giderilmesi için atılması gereken adımlara işaret etti.

Ekonomik talepler ve özlük hakları:

Sarıgeçili, enflasyonist ortamın eğitim çalışanlarının alım gücünü zayıflattığını belirterek ekonomiye ilişkin somut talepler sıraladı. Buna göre memurun ve emeklinin enflasyon yükü seyyanen zamla giderilmeli, gelir vergisi memurlar için yüzde 15’e sabitlenerek aile dostu vergi politikaları uygulanmalı ve kamu personel rejiminde iş huzurunu sağlayacak 3600 ek gösterge ivedilikle yerine getirilmeli.

Okul içi hizmetler, güvenlik ve kadro talepleri:

Sarıgeçili, okullarda artan şiddet olaylarını doğrudan bir iş güvenliği sorunu olarak nitelendirdi ve her okula rehber öğretmen atanmasının yanı sıra erken uyarı sistemleri kurulması gerektiğini kaydetti. Temizlik ve güvenlik gibi asli hizmetlerin geçici İUP programlarıyla sürdürülemeyeceğini belirterek, bu ihtiyaçların kadrolu istihdam ve kurumlara tahsis edilecek özel ödeneklerle karşılanmasını talep etti.

Öğretmen açığının ücretli veya sözleşmeli istihdamla kapatılmasına karşı çıkan Sarıgeçili, atamaların doğrudan kadrolu olarak yapılmasını, resen atamalar ve yer değişikliği süreçlerindeki aksaklıkların sonlandırılmasını istedi. Bu tür uygulamaların büyük mağduriyetlere yol açtığını vurguladı.

Sendikal eylemler ve çalışma koşulları:

Sendika olarak alınan eylem kararlarının arkasında olduklarını belirten Sarıgeçili, eğitim çalışanlarının kamu hizmetinin saygınlığına uygun davranmak kaydıyla kendi belirleyecekleri kılık kıyafetle görev yapma hakkının savunulduğunu söyledi. Ayrıca angarya sayılan mesai dışı görevler ile nöbet dayatmalarına karşı eylem kararlarının bu yıl da tavizsiz sürdüğünü ifade etti.

Sarıgeçili, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni değerler eğitimi açısından umut verici ve vizyoner bulmakla birlikte, modelin sadeleştirilip öğretmenlerin desteklenecek şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. Zorunlu 4+4+4 eğitim sisteminin ise toplanacak özel bir Millî Eğitim Şûrasında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eğitim kurumu yöneticiliğinin "ikinci bir görev" olmaktan çıkarılıp profesyonel bir meslek olarak yapılandırılması talebi de mesajın önemli bir maddesiydi.

Sarıgeçili ayrıca sendika içi süreçlere değinerek, süreci devam eden 8. Olağan Genel Kurul maratonunun sendikalarına yakışır bir demokrasi şöleni havasında geçeceğini belirtti. Mesajını, "Yeni eğitim-öğretim yılının eğitim çalışanlarımıza, sevgili öğrencilerimize, kıymetli velilerimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyor; sorunların çözüme kavuştuğu, güçlü ve büyük Türkiye idealine ulaştığımız başarılı bir yıl temenni ediyorum" sözleriyle sonlandırdı.

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA SARIGEÇİLİ