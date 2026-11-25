Buluşma ve tören detayları:

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök ve yönetim kurulu üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oda üyesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri akşam yemeğinde ağırladı. Öğretmenleri girişte karşılayan Gök ve yönetim kurulu üyeleri, konuklara karanfil takdim ederek günlerini kutladı. Programa, kendisi de öğretmen olan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek de katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Buluşma, öğretmenlerle yapılan sohbetler ve karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti; ortamda hem mesleki deneyimler paylaşıldı hem de eğitim üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Gök'ün değerlendirmesi:

Önem Gök, öğretmenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, eğitimin ve nitelikli insan kaynağının Manavgat'ın gelişimindeki önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin gelecek nesillerin yetişmesindeki katkılarına vurgu yapan Gök, bu emeğin toplum için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Gök, öğretmenliğin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyleyerek, "Rahmetli babamın da öğretmen olması ve eşimin bu kutsal mesleği sürdürüyor olması nedeniyle öğretmenliğin taşıdığı sorumluluğu, fedakârlığı ve insan hayatındaki yerini yakından tanıma fırsatı buldum" dedi. Konuşmasında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Gök, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, emekli öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi ve eğitime destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

MATSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖNEM GÖK, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ODA ÜYESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERLE AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.