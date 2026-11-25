Malatya'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği

Malatya’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliği, kentin merkezi noktasında dikkat çekti. Etkinlik Malatya Park AVM ve Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi alanında gerçekleştirildi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

organizasyon ve katılımcılar:

Program, Malatya Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi. Etkinlikte kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi; listede Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kadın Danışma ve Eğitim Derneği (KADEDER) ve Kadın Destek Merkezi yer aldı. Programa ayrıca Genel Müdür Coşkun Güvenç de katıldı.