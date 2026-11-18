Görüşmenin özeti:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. İki üst düzey siyasetçinin gerçekleştirdiği bu buluşma, parlamenter iletişim kanılarının canlı tutulduğunu gösterdi.

Ziyaretin kapsamı:

Taraflar arasındaki görüşme, Meclis gündemi ve parlamenter ilişkiler bağlamında önemli bir temas niteliği taşıyor. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin resmi bilgiler sınırlı olmakla birlikte, toplantı doğrudan karşılıklı diyalog zemini oluşturdu.

Siyasi yansımalar:

Böyle üst düzey görüşmeler, kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi ve ortak çalışma zemininin korunması açısından dikkat çekiyor. Kurtulmuş ve Özel'in bir araya gelmesi, Meclis içi iletişim ve siyasi istişare süreçlerine katkı sunma potansiyeli taşıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti