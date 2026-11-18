Operasyonun detayları:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım 2026 tarihinde il merkezinde durdurulan bir kamyonette arama yaptı. Aramalarda narkotik dedektör köpeği YAŞA'nın da görev aldığı belirtildi.

Yapılan aramalarda toplam 377 kilo 200 gram skunk/esrar ele geçirildi. Ekipler, yükün kamyonet içinde saklandığını tespit ederek maddelere el koydu.

Gözaltılar ve soruşturmanın yönü:

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ve adli sürecin devam ettiği aktarıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğünü ve benzer operasyonların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Ele geçirilen miktarın büyüklüğü, bölgedeki takip ve istihbarat çalışmalarının etkinliğine işaret ediyor; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında sevkiyat ağı ve sorumluların belirlenmesine yönelik adımlar atılacağı bildirildi.

BALIKESİR'DE NARKOTİK EKİPLERİNİN DURDURDUĞU KAMYONETTE YAPILAN ARAMADA 377 KİLO 200 GRAM SKUNK/ESRAR ELE GEÇİRİLDİ