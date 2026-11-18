Olayın gelişimi:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 3. katındaki balkondan düşen kadın yaralandı. Olay, gece saat 03.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta meydana geldi.

Apartmanın 3. kat'ındaki evinin balkonunda telefonla konuştuğu iddia edilen Y.K., demir korkuluğun bir kısmının kopması sonucu metrelerce yükseklikten yere düştü.

Görüntü ve tanık beyanları:

Olay anı, apartman ve çevresindeki kameralarca anbean kaydedildi. Görüntülerde kadının düştüğü sırada telefonla konuştuğu ve ilk anda telefona çarpmasının düşüş hızını azalttığı değerlendiriliyor.

Bir görgü tanığı, kadının düşmeden önce balkonda yüksek sesle telefonla görüştüğünü öne sürdü.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralanan kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri'nin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'IN ÇORLU İLÇESİNDE BİR BİNANIN 3. KATINDAKİ BALKONDAN DÜŞEN KADIN YARALANDI.