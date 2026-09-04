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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yeni yaşam alanı: kreşten kaykay parkına 35 bin metrekarelik millet bahçesi

Arnavutköy Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne 35 bin metrekarelik millet bahçesinin temelini attı; proje kreş, kütüphane, spor ve sosyal donatılar içeriyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yeni yaşam alanı: kreşten kaykay parkına 35 bin metrekarelik millet bahçesi

Mahalleye yönelik kapsamlı bir kent yatırımı başladı

Arnavutköy Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde planlanan 35 bin metrekarelik Millet Bahçesi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törene Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürel, belediye yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Proje, bölgenin yeşil alan ihtiyacını karşılarken sosyal ve kültürel donatıları da bir arada sunmayı hedefliyor.

Projenin sunduğu donatılar:

Millet Bahçesi; kreş, millet kütüphanesi, sosyal tesis ve restoran, kültür merkezi ve mescit gibi kapalı kullanım alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kaykay parkı, sessiz bahçe, amfi meydanı ve seyir terası gibi açık alan düzenlemeleri içerecek. Ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları ile alan, farklı yaş gruplarının aynı mekânda bir arada vakit geçirmesine olanak sağlayacak. Proje, çocukların oyun oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği ve ailelerin sosyal olarak buluşabileceği bir merkez olmayı amaçlıyor.

Mahalle talepleri projeye nasıl yansıdı:

Başkan Candaroğlu, projenin hazırlık sürecinde mahalle sakinlerinin görüşlerinin dikkate alındığını vurguladı. Candaroğlu, daha önce düzenlenen etkinliklerde vatandaşların kütüphane ve sosyal tesis taleplerini dile getirdiklerini hatırlatarak, 'Sizlerin neye ihtiyacı varsa projeye ona göre karar vereceğiz' ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri, projede kültürel, eğitimsel ve sportif ihtiyaçları dengeli biçimde planladıklarını belirtti.

Candaroğlu ayrıca mahalleye kısa süre önce semt konağı için de temel atıldığını ve ses ile gürültü bariyeri çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Bu açıklamalar, bölgeye yönelik hizmet yatırımlarının artarak süreceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Yanında planlanan spor yatırımı:

Millet Bahçesi’nin hemen yanına planlanan yeni spor yatırımı da tören sırasında duyuruldu. Başkan Candaroğlu, FIBA standartlarına uygun ve 2 bin 500 seyirci kapasiteli bir basketbol arenasının temelinin yaklaşık bir ay içinde atılacağını açıkladı. Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto iş birliğinde hayata geçirilecek ve fitness salonları, spor salonları ile yüzme havuzlarını da kapsayan kapsamlı bir spor merkezine dönüşecek.

Başkan Candaroğlu konuşmasında ilçeye yapılan yatırımların arkasındaki en önemli gücün birlik ve beraberlik olduğuna dikkat çekti ve mahalle sakinlerine katılımları ile destekleri için teşekkür etti. Temel atma çalışmasının tamamlanmasının ardından proje aşamalarının hızla ilerletilmesi ve Millet Bahçesi’nin kısa sürede vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Program, temel atma işleminin yapılmasının ardından sona erdi ve proje sahasında yapılacak çalışmaların önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağı bildirildi.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLECEK MİLLET...

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLECEK MİLLET BAHÇESİ’NİN TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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