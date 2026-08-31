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Mekke savunma ittifakıyla bölgesel güvenlikte kurumsal adım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmanın resmi adının 'Mekke Savunma İttifakı' olduğunu açıkladı; ittifakın barışçıl ve kapsayıcı olduğu vurgulandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mekke savunma ittifakıyla bölgesel güvenlikte kurumsal adım

Mekke savunma ittifakı'nın stratejik komitesi ilk kez toplandı:

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk toplantısını Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Fidan, ittifakın resmi adı ve uygulamaya yönelik atılacak adımlar hakkında bilgi verdi.

toplantıda alınan kararlar:

Bakan Fidan, anlaşmanın resmi adının 'Mekke Savunma İttifakı' olarak tescil edildiğini bildirdi. Kurumsallaşma sürecine ilişkin ön kararların alındığını, ittifak sekretaryasının Riyadda kurulmasının öngörüldüğünü ve ilk genel sekreterin bir Pakistanlı olmasının mutabık kalınan hususlar arasında bulunduğunu söyledi. Komitenin üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluştuğu hatırlatıldı.

Toplantıda ayrıca anlaşmanın uygulanmasına yönelik yol haritası, hangi adımların ne zaman atılacağı ve kurumsal yapılanmanın aşamaları konusunda kapsamlı görüş alışverişi yapıldı. Fidan, görüşmelerin büyük bir uyum ve derinlik içinde geçtiğini ifade ederek, atılacak adımların ön kararlarının alındığını belirtti.

ittifakın kapsamı ve hedefleri:

Fidan, ittifakın savunma temelli olduğunu ve devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayandığını vurguladı. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığı, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölge devletlerine açık olduğu belirtilerek, Mekke Savunma İttifakı'nın barışçıl bir vizyon taşıdığına dikkat çekildi.

Ayrıca Fidan, ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını; bunların tamamlayıcısı olduğunu ifade etti. İttifakın bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olunduğunu gösterdiği vurgulandı.

Toplantı boyunca Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri arasında yakın iş birliği ve eş güdümün sürdürüleceği, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceği taahhüt edildi. Fidan, kurumsallaşma çalışmalarına katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür etti.

Toplantıyla eş zamanlı verilen mesajlarda, bölgenin güvenliği ve refahı için dışarıdan dayatılan çözümler yerine bölgesel sahiplenmeye dayalı bir mimari geliştirilmesinin önemi tekrarlandı. Bu anlayışın, anlaşmanın temel mantığını oluşturduğu kaydedildi.

Fidan açıklamasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de imzalanan anlaşmanın, bölgesel sahiplenme anlayışının ürünü olduğu ve benzer acıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Komitenin ilk toplantısının ardından atılacak adımların takvimi ve kurumsal yapıların oluşturulmasına ilişkin çalışmaların devam edeceği; başta Pakistan ve Suudi Arabistan olmak üzere dost ülkelerle yakın iş birliğinin sürdürüleceği bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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