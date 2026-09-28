Starship ile tarihi eşik: ilk kez dünya yörüngesine ulaştı

Starship'in 14. test uçuşu: başarılı yörünge girişi

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roketinin 14. test uçuşunda kritik bir başarıya imza attı. Türkiye saati ile 15:46'da Meksika Körfezi kıyısındaki Starbase tesisinden fırlatılan araç, ilk defa dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Bu görev, Starship'in ilk operasyonel yükünü taşıdığı uçuş olarak kayda geçti.

Görev kapsamında toplam 26 adet Starlink V3 uydu başarılı şekilde yörüngeye konuşlandırıldı. Şirket bu uçuşu, yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı rutin seferler öncesi önemli bir doğrulama olarak değerlendiriyor.

geliştirme süreci ve maliyetler:

Starship projesinin geliştirme süreci yaklaşık 10 yıldır devam ediyor ve şirkete maliyeti 15 milyar dolar'ı aşmış durumda. 2023'ten bu yana gerçekleştirilen önceki 13 test uçuşunun tamamı yörünge altı irtifada kalırken, bu 14. uçuşta elde edilen yörünge başarısı, yeni nesil yük taşıma roketleri için önemli bir eşik olarak görülüyor.

stratejik anlam ve sonraki adımlar:

Elon Musk'ın önderliğindeki SpaceX, nihai hedef olarak yılda yüzlerce veya binlerce Starship fırlatarak uzay endüstrisinde yüksek frekansta taşıma altyapısı kurmayı amaçlıyor. Bu başarı, Starlink ağının hızlı genişletilmesi ve ticari görevlerin düzenli hale gelmesi açısından somut bir ilerleme olarak kabul ediliyor.

Uzun vadede Starship'in güvenilir bir taşıyıcı olarak onaylanması, hem uydu konstelasyonlarının hızlı konuşlandırılmasını kolaylaştıracak hem de derin uzay görevleri için gereken yüksek hacimli taşıma kapasitesine kapı aralayacak. SpaceX'in sonraki planları, bu başarıyı operasyonel rutinlere dönüştürme çabası etrafında şekillenecek.

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roketinin 14’üncü test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Starship, ilk operasyonel yükünü taşıdığı uçuş kapsamında 26 adet Starlink V3 uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye konuşlandırdı.